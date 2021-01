Fico a Pellegrini: Budou schopni sestavit vládu po případných předčasných volbách?

Šéf hnutí Směr-SD Robert Fico se nechal slyšet, že při sestavování vlády po případných předčasných volbách by si uměl představit spolupráci s těmi, co odešli dříve ze Směru-SD a přidali se k Hlasu Petera Pellegriniho. Fico se o tom zmínil pro TASR s podmínkou, že to Hlas-SD musí myslet vážně se sociálně demokratickou politikou.