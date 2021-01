Bez negativního testu jen do potravin. Ve slovenském okrese Nitra od pondělí platí přísnější zákaz vycházení

Bez potvrzení o negativním antigenním či RT-PCR testu na onemocnění covid-19, které nesmí být starší než sedm dní, lidé nebudou moci chodit do zaměstnání, přírody či doprovázet dítě do školního zařízení.

O zpřísnění zákazu v okrese Nitra rozhodla slovenská vláda 6. ledna na svém mimořádném jednání. Zároveň v okrese Nitra doporučila celoplošné testování lidí na onemocnění covid-19 ve třech kolech. První proběhlo již o víkendu.

Dotyčný zákaz se netýká cesty do nejbližších potravin, lékárny či drogerie. Děti do deseti let mají výjimku na pobyt v přírodě.

„Policie bude důsledně sledovat dodržování tohoto zákazu,“ upozornil slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí.

Politik označil pandemickou situaci v Nitře a jejím okolí za horší, než byla na podzim na Oravě.

Jak bylo informováno dříve, v Nitře ve vzorcích byla objevena i britská varianta nového koronaviru, který je mnohem infekčnější. Její výskyt má být pravděpodobně i jedním z důvodů vážné situace v Nitranském okrese.

Dříve jsme psali o tom, že vzhledem k výskytu britské mutace minulý týden Krajčí informoval o tom, že se v současné době na Slovensku realizuje zvýšený monitoring lidi přijíždějících ze Spojeného království.

Podle jeho slov odborníci kladou velký důraz na zachycení nového kmenu koronavirové infekce, a to ve všech krajích. Krajčí rovněž uvedl, že boj s tímto typem koronaviru je o 40 % těžší než v případě jeho klasické podoby.

„Vyžaduje si tvrdá opatření omezující mobilitu s maximálním vyloučením sociálních kontaktů, tedy stav, který je momentálně na Slovensku v platnosti,” uvedl dříve ministr.