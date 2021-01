Jak bude probíhat další celoplošné testování? Matovič dělá ještě jeden tah v boji proti koronaviru

Po pondělním jednání vlády, která se zabývala aktuální situací a predikcí vývoje šíření pandemie nového koronaviru v SR, stejně tak možnými opatřeními v nejbližším období, to uvedl předseda vlády SR Igor Matovič. Testování se má v daných okresech opakovat, dokud incidence neklesne pod 0,5.

Absolvování testu a negativní výsledek má být zároveň podmínkou pro uplatnění výjimek ze zákazu vycházení, včetně cestování za prací či možnosti jít do přírody.

„Je třeba to udělat tak, jak to bylo na podzim na Oravě, systematické testování ve třech vlnách za sebou, jinak to nefunguje,“ zdůraznil předseda slovenské vlády.

Premiér upozornil, že jediné opatření, které může mít potenciál snížit současné šíření viru, je udělat to, co bylo schváleno v polovině listopadu.

„Je proto nejvyšší čas přijmout rozhodnutí,“ zdůraznil.

Zároveň Matovič podotkl, že pokud by opatření zůstala jen při současném nastavení lockdownu, neznamenalo by to výraznější změnu v onemocnění až do doby, dokud lidé nebudou očkováni.

Současně poukázal i na přítomnost nového a agresivnějšího typu nového koronaviru, který se začal šířit z jižní Anglie, a vliv této mutace na reprodukční číslo a další šíření onemocnění.

Od premiéra nechyběla kritika na adresu Ministerstva hospodářství SR, která se týkala nákupu antigenních testů v předchozích týdnech. Politik odhaduje, že následkem nenakoupených antigenních testů mohou být 4 300 zbytečných obětí a ekonomické škody v objemu jedné miliardy eur.

„Nemůžeme však zavírat fabriky. Spustili bychom domino efekt, neboť v Trnavě by nevyrobili spojky do aut a v Německu by neměli z čeho vyrábět,“ zdůvodnil svůj postoj Matovič.

„Jediné další opatření, které zůstává, je schválit to, co jsme měli realizovat na začátku prosince. Musíme v této situaci nasadit testování,“ dodal.

„Nejpozději od příštího víkendu spustíme celoplošné testování s tím, že nejprve půjdou všechny okresy s podmínkami jako v Nitře a následně budeme testovat ty okresy týden co týden podle vývoje pandemické situace,“ prohlásil.

Už tento víkend chce umožnit testování těm okresům, které o to požádají, a vláda je připravena jim asistovat.

Kromě toho předseda vlády prohlásil, že resortu hospodářství chce vzít gesci, která se týká nákupu antigenních testů.

„To, co je nasmlouváno, těsně před podpisem smlouvy necháme doběhnout, ty další už resort hospodářství nebude nakupovat,“ dodal.

Jaké podmínky mohou platit při testování

• začít má přes víkend 23. - 24. ledna

• bude zřejmě povinné pro ty, kteří chtějí chodit do práce či do přírody (bez testu bude možné chodit jen do potravin a k lékaři)

• nejprve se bude testovat celé Slovensko, pak ty okresy, které budou mít vysokou míru nákazy

• podobně to fungovalo i v listopadu při prvním celoplošném testování nebo minulý víkend v Nitře

• lidé by měli dostat certifikáty, kterými se budou při kontrolách prokazovat

• jaké budou přesné podmínky, ještě vláda doplní (v minulosti test nepotřebovaly například děti do 10 let nebo ti, kteří prodělali koronavirus)