Nad Sulíkem se smráká. Vláda už toho má dost

„On explicitně řekl, že je pro návrh předsedy vlády,“ sdělil Naď. Následně se Naď z médií dozvěděl, že Sulík vystupuje proti plošnému testování, na což reagoval: „X-krát se stalo, že na vládním jednání bylo sděleno něco, co bylo následně mediálně prezentováno Sulíkem úplně jinak,“ uvedl rozčílený ministr obrany s tím, že mu už dochází trpělivost.

Premiér Igor Matovič se vyjádřil, že Sulík „operuje opravdu svérázným způsobem“. Oznámil, že to ministři projednají na vládě. „Je zapotřebí to jednou a provždy nějak rozseknout. Takhle se dál fungovat nedá,“ zdůraznil.

Premiér také sdělil, že plošné testování by o nejbližších víkendech mělo probíhat v gesci samospráv. Kritiku plošného testování ze strany odborníků okomentoval slovy: „Tvrzení, že Slovensko by mělo jít cestou hromadného očkování, a ne cestou plošného testování je nepravdivé.“

Matovič přirovnal Slovensko k ohništi nákazy, poukázal na to, že situace na Slovensku je nejhorší, co se týče počtu úmrtí. Domnívá se, že ve vzniklé situaci by měli všichni tahat za jeden provaz a méně kritizovat vládu.

„Když někdo řekne, že Slovensko potřebuje hromadné očkování, a ne plošné testování, tak je to pro mne hlupák, nikoliv odborník, obzvláště když dobře víme, že máme k dispozici očkovací látku jen pro několik procent lidí,“ nechal se slyšet premiér.

Podle jeho odhadů, když vše půjde podle plánu, tak v červnu by mohla být naočkována třetina obyvatel Slovenska. Podle slov Matoviče lze vytváření fiktivních řešení, která neexistují, označit za „tanečky na hrobech“.

Premiér slíbil, že se bude stíhat naočkovat vše, co bude na Slovensko dodáno. „Ale lež, že se můžeme hromadně očkovat, a nemusíme se testovat, není hodna člověka, který studoval na vysoké škole. Těmto lidem nejde o pravdu, ale o politiku,“ doplnil.

Podle Matoviče je v současnosti složité říct, ve kterých oblastech Slovenska je situace nejhorší. Proto je podle něj důležité provést testování, aby byly odhaleny největší ohniska nákazy covidu-19 na Slovensku.