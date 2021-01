Fico tvrdě o poměrech na Slovensku: Působí tu organizovaná justičně-mediální skupina. Klesl na úplné dno, zní z vlády

Robert Fico upozornil na fotografie z 21. prosince, které zaznamenaly novinářku Denníku N Moniku Tódovou a soudkyni Specializovaného trestního soudu Pamelu Záleskou, jak společně jdou na PCR test. Podle Fica to má dokazovat jejich přátelství. Přitom právě Záleská nechala poslat do vazby bývalého šéfa slovenských policistů Milana Lučanského, který později v cele spáchal sebevraždu, zatímco Tódová ho ve svých článcích obviňovala z korupce.

„Na vyslovení nejtvrdších obvinění proti politikovi médiím obvykle stačí společenské setkání politika s podnikatelem, který se později dostane do potíží,“ píše Fico. „Bez zaváhání přeberu tuto mediální optiku, protože po letech obviňování bez důkazů na to mám plné právo,“ pokračuje.

Vztah mezi novinářkou a soudkyní dokládá ještě „PR rozhovorem“ Tódové se Záleskou z dubna loňského roku, kde byly údajně kladeny předem domluvené otázky. Tódovou dále Fico obviňuje z toho, že chce zničit politiky, které nemá ráda. K tomu potřebuje vhodné prokurátory i soudce.

„(Tódová, pozn. red.) Válí se ve vší špíně, nenávidí do morku kosti všechny, kdo jí nesedí do jejího Sorosovského vidění světa. Proto bez důkazů obviňuje, má jediná pravdu a právo na výkon spravedlnosti. Každý, na koho ukáže prstem, má skončit v base. Na denní bázi vytváří falešnou společenskou objednávku na zavření každého nepohodlného a ke splnění svého poslání potřebuje vhodné prokurátory a soudce,“ pustil se do novinářky Fico.

„Podívejme se, jak funguje tandem Tódová - Záleská v tragédii gen. Lučanského. Zesnulý generál byl pro Tódovou vhodný terč. Stal se prezidentem PS (policejního sboru, pozn. red.) během vlády SMĚR-SD, po nástupu I. Matoviče otevřeně mluvil o hrubé politizaci policie. Takového je třeba se zbavit za každou cenu,“ napsal Fico na Facebook.

Expremiér dále Tódovou obviňuje z toho, že nezákonně zveřejňovala informace ze spisů a že ve svých článcích porušuje princip presumpce neviny. Tódová spolu se Záleskou mohou podle Fica za Lučanského sebevraždu.

Tódová ve svých článcích údajně přesvědčila, že je Lučanský skutečně vinen z korupce a pro prokurátora Ondreje Repu bylo pak jednoduché požádat o uvalení vazby. Pak kamarádka Tódové, soudkyně Záleská, generála do vazby skutečně vzala, aniž by se zabývala „očividným hrubým politickým pozadím celé kauzy, tou otřesnou politickou objednávkou, o které si I. Matovič a jeho soldateska myslí, že je spasí, protože už dávno jsou na ručník do ringu“.

Fico se dále pozastavil nad tím, že po Lučanského smrti to byl právě Denník N a novinářka Tódová, kdo se zastával rozhodnutí soudkyně uvalit na Lučanského vazbu.

„Všimněte si, M. Tódová a Denník N jsou v čele fronty vysvětlujících, že při obvinění a vzetí generála do vazby bylo vše v pořádku, jako kdyby byly nadřízeným orgánem i O. Repovi i P. Záleské,“ poukazuje Fico.

„Nevěřil jsem, ale dnes jsem o tom přesvědčen, že na Slovensku působí organizovaná justičně-mediální skupina, která se staví nad zákon a která chce řídit tento stát vytlačováním a trestněprávním znevažováním politických oponentů,“ prohlašuje bývalý premiér.

V neposlední řadě Fico obvinil Denník N z napojení na fond amerického finančníka George Sorose, americké tajné služby a americkou ambasádu, která údajně stála za protivládními protesty po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.

„Na doplnění obrazu si ještě dovolím dodat, že majitelem Denníku N je ESET, který bez spolupráce s americkými tajnými službami nemůže v oblasti IT na území USA fungovat. Denník N dostává nejvíce ocenění od Sorosovy nadace Open Society Foundation. Tódová je na Velvyslanectví USA na Slovensku pečená vařená. Toto velvyslanectví sehrálo důležitou roli při protivládních protestech po vraždě novináře a jeho přítelkyně,“ tvrdí Fico.

Fico je na dně

Na Ficova obvinění již reagovali novináři Denníku N. Ti tvrdí, že Tódovou již nějakou dobu sledují neznámé osoby. Jedna z nich dokonce dostala pokutu za porušení zákazu vycházení. Tódová rovněž bagatelizovala své kontakty se soudkyní z Lučanského kauzy. Podle ní se coby novinářka stýká s celou řadou policistů, prokurátorů i soudců.

„S více se znám léta, dělám s nimi rozhovory, zajímám se o jejich práci. Fico si myslí, že když se s někým setkám, tak ho ovládám? Možná v jeho světě to tak fungovalo,“ reagovala novinářka na informaci o setkání se soudkyní.

„Ukazuje se, že mafie, i když není aktuálně u politické moci, má stále své zdroje a ochotné lidí i na takovou špinavou práci,“ poukázala ministryně. „Z připojeného textu, který do redakce Deníku N poslal, se jeví, že bývalý premiér spadl na úplné dno a nesmírně se bojí. Nevím, jestli opravdu věří tím svým vykonstruovaným, až nemocným výmyslům o objednaných politických procesech a spiknutích, ale svými konspiračními pohádkami velmi úspěšně sekunduje Donaldu Trumpovi, ba ho možná i předčil,“ míní Milanová.

Na Ficovo obvinění reagovala i slovenská ministryně kultury Natália Milanová (OĽaNO). Podle ní je sledování novinářů zcela nepřijatelné. Dále naznačila, že Fico, kterého srovnala s americkým prezidentem Donaldem Trumpem , je mafián, který se bojí, že skončí u soudu on i jeho lidé.

Ministryně dále uvedla, že její resort má rozpracovanou novelu mediálního zákona, která by měla zakotvit ochranu novinářů při výkonu jejich povolání i jejich zdrojů.