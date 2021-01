Ekofanatismus nezná mezí a útočí i na Slovensko: Ekonom Čaputové kritizuje psy kvůli uhlíkové stopě

Autor článku hned v úvodu píše, že se liberálně-progresivičtí ekofanatici zřejmě nezastaví před ničím. Ve snaze „zachránit planetu“ totiž dle něj vypouštějí ze svých úst stále více absolutních nesmyslů. A různé hlasy se nyní začínají objevovat už i na Slovensku.

Gdovin poukazuje na to, že například neúspěšná ultraliberální strana Progresivní Slovensko je známá svým ekofanatismem. A i když se strana jen těsně nedostala do parlamentu, svůj vliv ve slovenské politice má přesto obrovský. Z této strany totiž pochází současná prezidentka Zuzana Čaputová , která se v prezidentském paláci přirozeně obklopila lidmi ze svého názorového spektra.

Dotyčný následně zmiňuje například to, že progresivní ekonom působící v prezidentském paláci, Libor Melioris, nedávno prohlásil, že psi nejen smrdí, štěkají a koušou, ale zanechávají také uhlíkovou stopu, která je srovnatelná s velkými auty SUV.

Melioris se totiž vyslovil k anketě liberálního Denníku N, který zveřejnil graf, jenž ho pořádně zarmoutil. Vyplývalo z něj totiž, že během koronavirové krize ve Velké Británii výrazně stouply ceny psů. Podle Meliorise je to zapříčiněno tím, že Britové osamělost během lockdownu hasili tím, že si kupovali domácí mazlíčky.

„Víme, že Britům bylo smutno a své problémy řešily sobecky. Britové začali ve velkém kupovat psi. Ilustrují to ceny čistokrevných plemen ve Spojeném království. Za labradora zaplatíte o 150 % více než loni. Kokršpaněl zdražil dokonce o 200 %,“ uvedl.

A právě tato informace dotyčného zarmoutila a, jak sám uvádí, dostala ho až do deprese. Psi totiž podle jeho mínění zanechávají velmi velkou uhlíkovou stopu.

„Pes nejen, že smrdí, ale i štěká, obtěžuje okolí, produkuje exkrementy, kouše, a dokonce může člověka i zabít. Dohromady jsou to jen drobná charakterová selhání. Hlavní chybou psů je, že jejich uhlíková stopa je srovnatelná s velkými automobily třídy SUV,“ míní ekonom.

Za zmínku dozajista stojí i to, že v minulosti se„proslavil“ vtipnou fotkou, na níž drží obrázek se srpem a vidličkou, s popisem „Eat the rich“, což v překladu znamená „Snězte bohaté“.

Podle Gdovina tím reagoval zřejmě na trend západních ekoaktivistů, kteří mimo jiné kritizují i bohaté lidi, kteří podle nich zanechávají největší uhlíkovou stopu. Je jen otázkou, zda by v tom případě neměl ekonom sníst i sám sebe, neboť se svým platem v prezidentské kanceláři se rozhodně mezi chudé neřadí, podotýká autor článku.

Ekofanatismus nezná mezí

Mimo to se ale Gdovin dotkl i to, že zatímco ekofanatici zpočátku hovořili o nutnosti ochrany životního prostředí a volali po výrobě ekologičtějších aut, využívání hromadné dopravy či recyklaci odpadu, nyní už neví, co by.

„Zejména v západních zemích se totiž stále více objevují názory, že největším problémem jsou samotní lidé, protože ti už jen tím, že žijí, za sebou zanechávají obrovskou uhlíkovou stopu, což škodí naší planetě. A proto je podle nich největší záchranou pro svět nemít děti,“ podotýká.

S tím však Gdovin moc nesouhlasí. Paradoxem podle něj totiž je, že to říkají právě ekoaktivisté ze západních zemí, které spíše vymírají. Takové poselství, když už, by dle něj raději mohli adresovat lidem z Afriky a Asie, kde je mimořádně vysoká porodnost.