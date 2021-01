Bude toto celoplošné testovaní opravdu poslední? Sulík už víc nehodlá podporovat tento projekt

Smysl podpořit usnesení vlády viděla SaS i ve snaze vrátit děti co nejdříve do škol. Strana to tvrdí ve stanovisku, které zaslal její mluvčí Ondrej Šprlák.

Předseda SaS a ministr hospodářství Richard Sulík na sociální síti dodal, že na vládě dostali příslib, že toto celoplošné testované je poslední.

„Bojovali jsme proti celoplošnému testování, které jsme zažili v listopadu. Na vládě máme jen tři ministry z 16. Měli jsme na výběr zaujmout principiální postoj a byla by to pro nás velmi komfortní pozice, svět by však nebyl lepší. Nebo jsme mohli zaujmout pragmatický postoj, to znamená dát si podmínky pro náš souhlas, tedy vylepšit to usnesení, a to jsme udělali,“ uvedl ve stanovisku Sulík.

SaS poznamenává, že díky ní se podařilo prodloužit testování na celý tento týden a také to, že další kola plošného testování budou jen v nejvíce zasažených ohniscích.

Rovněž strana podle mluvčího prosadila výjimky ze zákazu vycházení pro zdravotně těžce postižené, děti a důchodce, rozšíření testování na mobilních odběrových místech, dobrovolné testování u zaměstnavatelů, testování v okresech a od 7. února covid automat.

Naděje na návrat k normálu?

Ministr školství Branislav Gröhling (SaS) připomněl nezbytnost prezenčního vyučování ve školách.

„Máme před sebou jasný cíl, jehož realizovatelnost se pomalu blíží, a to, že v nejméně zasažených okresech se začnou školáci vracet do školních lavic,“ konstatoval.

Vláda v neděli po týdnu diskusí rozhodla o tom, že od 18. do 26. ledna uskuteční kontinuální dobrovolný screening na celém Slovensku, který má ukázat celoplošnou situaci s pandemií. Podle výsledků testování má Slovensko rozdělit na 37 horších a 36 lepších okresů s tím, že v těch horších bude screening opakovat.

Vláda také rozhodla o tom, že prodlužuje zákaz vycházení do 7. února. Po 27. lednu má být podmínkou cesty do práce negativní antigenní nebo PCR test, stejně i pro pobyt v přírodě. Podmínka se však nebude týkat mládeže do 15 let a seniorů nad 65 let ani těžce zdravotně postižených.

Minulý týden Ministr obrany Jaroslav Naď se vyjádřil, že ministr hospodářství Sulík prý na vládním jednání vystoupil za plošné testování, v rozhovorech pro média však Sulík testování kritizoval.

„On explicitně řekl, že je pro návrh předsedy vlády,“ sdělil Naď. Následně se Naď z médií dozvěděl, že Sulík vystupuje proti plošnému testování, na což reagoval: „X-krát se stalo, že na vládním jednání bylo sděleno něco, co bylo následně mediálně prezentováno Sulíkem úplně jinak,“ uvedl rozčílený ministr obrany s tím, že mu už dochází trpělivost.

Premiér Igor Matovič se vyjádřil, že Sulík „operuje opravdu svérázným způsobem“. Oznámil, že to ministři projednají na vládě. „Je zapotřebí to jednou a provždy nějak rozseknout. Takhle se dál fungovat nedá,“ zdůraznil.