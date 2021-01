Pellegrini navrhl, aby se vytvořil petiční výbor na referendum o předčasných volbách

Na Facebooku napsal, že vláda nezvládla boj s pandemií a je odpovědná za tisíce mrtvých a miliardové škody. Jediným řešením jsou pro Slovensko předčasné parlamentní volby.

„Proto jsme dnes navrhli vytvoření společného petičního výboru pro referendum o předčasných volbách,“ informoval.

Uvedl, že oslovil dopisem představitele Konfederace odborových svazů, Jednoty důchodců na Slovensku, Slovenského svazu protifašistických bojovníků i relevantní opoziční politické strany, aby všichni nominovali své zástupce do petičního výboru. Podle jeho slov by měl vzniknout v nejbližších dnech a následně by měl rozhodnout o dalších konkrétních krocích, aby se mohla co nejdříve rozjet petiční akce.

„Hlavním úkolem petičního výboru má být odsouhlasení právně nezpochybnitelné referendové otázky a koordinace sběru podpisů, na němž se budou podílet všechny zúčastněné subjekty. Lidé musí dostat možnost říci, kdo má jejich důvěru a mandát na vyvedení Slovenska z největší krize po druhé světové válce,“ uvedl na Facebooku.

Kritika Matoviče

Nutno podotknout, že strana Hlas-SD se k předčasným volbám vyjadřuje pořád častěji. Před pár dny se nezařazení poslanci Národní rady (NR) SR působící ve straně nezúčastnili schůze, kde se mělo hovořit o nouzovém stavu.

Lídr Hlasu-SD Peter Pellegrini kritizoval to, že Slovensko je na tom v počtu úmrtí na onemocnění covid-19 podle nejnovějších informací špatně. Svému nástupci Igorovi Matovičovi vytkl to, že odpovědnost za tento stav dal na ramena ministra hospodářství Richarda Sulíka. Jeden z nich musí podle Pellegriniho odstoupit.

Politik zopakoval, že řešením jsou předčasné volby. Proto do parlamentu předložili poslanci Hlasu-SD ústavní zákon o zkrácení volebního období parlamentu, jehož schválení by vedlo k předčasným volbám. Jejich termín navrhli na 4. září tohoto roku.

Možná spolupráce

Připomeňme, že šéf hnutí Směr-SD Robert Fico se také dříve vyjádřil k tématu předčasných voleb. Nechal se totiž slyšet, že při sestavování vlády po případných předčasných volbách by si uměl představit spolupráci s těmi, co odešli dříve ze Směru-SD a přidali se k Hlasu Petera Pellegriniho. Jejich odchod ze Směru-SD považuje za zradu, vzájemnou spolupráci si však dokáže představit. Fico se domnívá, že po nejbližších parlamentních volbách se změní politická mapa. Spolupracovat by proto měli partneři, které spojují podobné hodnoty.

Co se týče možné spolupráce po případných předčasných volbách s Ficem, Pellegrini se vyjádřil poměrně neurčitě: „O tom, s kým bychom šli do koalice, rozhodnou ve volbách voliči. Ti rozdají karty a určí, jaké možnosti přichází v úvahu,“ uvedl.