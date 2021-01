Matovič: S testováním by mohlo pomoci 200 polských lékařů

Vláda v neděli po týdnu diskusí rozhodla o tom, že uskuteční od 18. do 26. ledna kontinuální dobrovolné testování na celém Slovensku, které má ukázat celoplošnou situaci s pandemií. V souvislosti s tím informoval dnes premiér země Igor Matovič, že s testováním by mohlo pomoci 200 polských lékařů.

Na sociální síti informoval Matovič, že z Polska přišla nabídka pomoci s testováním.

„Právě jsem od polského premiéra Mateusze Morawieckého dostal nabídku na pomocnou ruku při celoslovenském screeningovém testování... 200 polských lékařů a zdravotníků je připraveno přes víkend přijít pomoci,“ napsal na Facebooku a připojil děkovnou řeč v polštině pro polského premiéra.

Připomeňme, že po výsledcích celoslovenského testování se má země rozdělit na 37 horších a 36 lepších okresů s tím, že v těch horších se bude testování opakovat.

Poslední testování

Vláda také rozhodla, že prodlužuje zákaz vycházení do 7. února. Po 27. lednu má být podmínkou cesty do práce negativní antigenní nebo PCR test, stejně tak i pro pobyt v přírodě. Podmínka se však nebude týkat mládeže do 15 let a seniorů nad 65 let ani těžce zdravotně postižených.

Nutno podotknout, že s plošným testováním nesouhlasí zdaleka všichni. Podle dostupných informací se rozhodla koaliční SaS podpořit tento plán naposledy. Smysl podpořit usnesení vlády viděla SaS i ve snaze vrátit děti co nejdříve do škol. Strana to tvrdí ve stanovisku, které zaslal její mluvčí Ondrej Šprlák.

Předseda SaS a ministr hospodářství Richard Sulík na sociální síti dodal, že na vládě dostali příslib, že toto celoplošné testování je poslední.

SaS poznamenává, že díky ní se podařilo prodloužit testování na celý tento týden a také to, že další kola plošného testování budou jen v nejvíce zasažených ohniscích. Rovněž strana podle mluvčího prosadila výjimky ze zákazu vycházení pro zdravotně těžce postižené, děti a důchodce, rozšíření testování na mobilních odběrových místech, dobrovolné testování u zaměstnavatelů, testování v okresech a od 7. února covid automat.

Covid-19 na Slovensku

Co se týče aktuální koronavirové situace na Slovensku, pak prostřednictvím RT-PCR testů bylo v neděli (17. 1.) na Slovensku potvrzeno 1060 pozitivních případů onemocnění covidu-19, celkově laboratoře provedly 6252 testů. Počet obětí souvisejících s novým koronavirem se zvýšil o 52. Celkem 939 osob bylo pozitivně testováno antigenními testy. Za včerejší den bylo naočkováno celkem 2275 osob, celkový počet občanů, kteří již dostali dávku vakcíny, tak dosáhl čísla 60 079.