Dominika Cibulková nastoupila jako dobrovolnice do první linie. Pomáhala při testování

Slovenská tenistka Dominika Cibulková se během minulých týdnů nechtěně zviditelnila, a to jak v domovském Slovensku, tak i v Česku. Vyšlo totiž najevo, že ona i její manžel byli přednostně naočkováni vakcínou proti koronaviru. Za svůj omyl se již několikrát omluvila, nyní však učinila ještě vážnější gesto.

Jak informuje portál topky.sk, Cibulková přijala nabídku ministerstva zdravotnictví a bude pomáhat během testování v Národním ústavu dětských nemocí v Bratislavě.

Cibulková uvedla, že její práce bude v sekci administrativy, tedy zapisování údajů testovaných lidí.

„Já jsem s tím očkováním trochu spěchala, ale i tak bych chtěla říct lidem, že je to důležité. Je to jediná šance zpět do našeho normálního života. Věřím, že ta dnešní moje podpora tu bude dnes za něco stát,“ uvedla Cibulková a dodala, že konkrétně ona pracuje od sedmé do dvanácté hodiny.

„Můj manžel je vždycky rád, když může pomoci. Zůstal však doma s naším synem, o kterého se doma stará. Myslím, že já byla ta hlavní medializována osoba, kvůli které se to celé spustilo, takže jsem zodpovědná,“ uvedla.

Nutno podotknout, že dobrovolničit přišla Cibulková sama, která však vysvětlila, že její prioritou je její malý syn, který ji také potřebuje. Sama přišla proto, že s ním doma někdo musel zůstat, tedy její manžel.

Cibulková s manželem dostala zatím jen první dávku očkování. Jak však uvedla, i ta druhá dávka je čeká, a to oba dva. Objasnila, že druhou dávku by měli dostat do tří týdnů. Taktéž sdělila, že žádné vedlejší účinky po vakcíně neměla.

„Určitě bych velmi ráda pomáhala i v jiné dny, ale jak jsem přesně řekla, mojí prioritou je můj syn, kterého stále kojím. Určitě ale velmi ráda nabídnu své služby ministerstvu a jsem tady,“ dodala.

Příjezd Cibulkové ocenila i medicínská ředitelka ústavu Jana Kosnáčová. Uvedla, že tato její činnost v epidemiologické situaci má i takový význam, že ukáže důležitost testování, ale i preventivní opatření jako očkování.

Co se týče reakce z ministerstva zdravotnictví, tam uvedli, že oceňují tento krok Cibulkové s tím, že si váží, že bude dělat osvětu v důležitém tématu očkování. Dodali, že se těší na další spolupráci.

Přednostní očkování

Připomeňme, že Cibulková čelí skandálu, kdy se v bratislavské nemocnici Kramáre nechala přednostně naočkovat vakcínou proti koronaviru. Společně s ní očkování podstoupil také její manžel. Na seznam ji měl neoprávněně zapsat zaměstnanec vakcinačního centra. Cibulková již v den, kdy o tomto jejím činu začala psát slovenská média, zveřejnila status na sociální síti, ve kterém se za celou věc omluvila.

Celá situace neunikla pozornosti ani vrcholných politiků. Okomentoval ji například samotný premiér země Igor Matovič. Ten napsal na profilu na Facebooku, že je Slovensko evropským lídrem v počtu lidí, kteří věří konspiracím. Uvedl, že Dominika Cibulková by byla „jako stvořená“ na kampaň v propagaci očkování. Taktéž uvedl, že nemá problém s tím, pokud budou denně mezi tisíci očkovanými lidmi podle pořadovníku naočkované další 3 či 4 známé osobnosti s cílem masivní propagace očkování.