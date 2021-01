Čaputová si připomněla výročí letecké tragédie. Padla obvinění z dělání gesta a tím to neskončilo

Na nádvoří ministerstva obrany v Bratislavě položili k Památníku smíření věnce a zapálili svíčky.

Připomeňme, že tragédie z roku 2006 je největším leteckým neštěstím v dějinách samostatného Slovenska.

„Zpráva o nehodě svého času šokovala celé Slovensko a bolela o to víc, že letadlo s vojáky se zřítilo jen kousek od slovenských hranic a jen krátce před jejich návratem z mise domů. Čest jejich památce,“ napsala hlava státu na svém profilu na sociálních sítích.

Výročí tragédie se každoročně připomíná pietním aktem na vrchu Borsó, kde je umístěno symbolických 42 dubových sloupů jako památka na zesnulé vojáky.

„Tento rok do obce Hejce kvůli pandemickým opatřením vycestoval pouze náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil SR generál Daniel Zmeko v úzkém kruhu generálů. S paní prezidentkou a hlavní velitelkou OS SR Zuzanou Čaputovou jsme uctili památku obětí v areálu resortu u Památníku smíření,“ informoval na sociální síti ministr obrany.

Gesto? Je zapotřebí obnovení vyšetřování

Pod fotografiemi a příspěvkem slovenské prezidentky se objevily komentáře, které svědčí o tom, že ve společnosti panuje nespokojenost a zklamání. Neposlední roli na tom má nedávný tragický případ generála Milana Lučanského.

„Je to pěkné gesto. Ale i pana Lučanského byste měli takto uctít. To Vám nezapomeneme,“ napsala Anežka Brezanová.

„Pojďte uctít i zesnulého generála Lučanského! Hanba Vám!“ vyjádřila stejný názor Simona Kopková.

„... A zase nic, jako vždy prezidentka s oblibou dělá gesta, ale neudělá nic pro to, aby se tato nehoda definitivně vyšetřila. P.S: Abych nemusel odpovědět všem hejterům, kteří se vztekají pod mým komentářem, chci připomenout, že prezidentka nedluží odpovědi mně, ale pozůstalým obětí letecké katastrofy. Styďte se! Kladete věnce k hrobům, pálíte svíčky obětem katastrofy a vysmíváte se. Ne mně, ale pozůstalým a rodinám obětí, kteří žádají obnovení vyšetřování,“ vyslovil se Ján Beran.

„Paní Čaputová, pojďme se společně dívat do minulosti, kterou nemůžeme ovlivnit, a přítomnost a budoucnost si nechme ničit a pouze tomu přihlížejme. I teď umírají lidé, tak doufám, že si na ně jednou vzpomenete. Momentálně to nemusíte řešit, vždyť my vás živíme za sladké řeči,“ vyzval Matus Cehelnik.

Od některých sledujících nechyběly ani dotazy.

„A bylo to už řádně vyšetřeno?“ dotazuje se Jana Masaryková.

O tom, že na Slovensku situace není zdaleka ideální, varoval Jaroslav Pikorský.

„Velká tragédie se děje i nyní a posledních třicet let od převratu. Na Slovensku probíhá genocida obyvatel v souladu s článkem 2 odstavec C konvence o genocidě. Znění článku C z konvence o genocidě: c) úmyslné uvedení kterékoliv národní, rasové, etnické nebo náboženské skupiny do takových ekonomických a sociálních životních podmínek, které vedou k jejímu částečnému nebo úplnému fyzickému zničení. Lidé páchají sebevraždy, protože nemají co jíst a kde bydlet díky politikům, kteří rozkradli soběstačný stát. Politici se vyjadřují, že matky zabíjejí nenarozené děti a v nemocnicích umírají lidé na vyléčitelné nemoci. Miliardáři si pod ochranou užívají nakradené miliardy,“ uvedl dotyčný sledující.

Zmiňme, že Ministerstvo obrany Slovenské republiky 31. července 2020 zveřejnilo na webu vyšetřovací spis havárie. Šéf rezortu Jaroslav Naď informoval, že od té doby si ho prohlédlo již více než 18 000 lidí.

Letadlo AN-24 mělo na palubě příslušníky Ozbrojených sil SR, kteří se vraceli z mise KFOR v Kosovu. Nehodu přežil pouze jeden z vojáků, npor. Martin Farkaš.