Blaha dostal odpověď od prokurátora na trestní oznámení podané na premiéra Igora Matoviče

Blaha ve svém příspěvku připomněl, že posílal trestní oznámení ještě v listopadu, a to za to, že Matovič podle něj vydíral lidi „modrým papírem“, za to, že ohrozil veřejné zdraví, za šíření lži, že antigenní testy pomáhají, za zneužití pravomocí a za nátlak.

„A tady máte černé na bílém, jak funguje Mikulcova policie, resp. prokuratura. Vyřídili to 15 řádky. Arogantně a tupě. Nepokoušeli se napsat víc než půl stránky. Možná stačilo napsat jen 3 pověstná slova - skutek se nestal,“ konstatoval.

Blaha poté směřoval kritiku právě k policii a prokuratuře. Ti se podle jeho slov smějí tomu, jak dohnali ke smrti Milana Lučanského, smějí se tomu, že přeměnili vazbu na mučicí nástroj a pyšní se tím, že vyhrožují opozičním politikům.

„Ale toto přece dokáže každá vláda, pokud by chtěla. A nejraději to dělají diktátoři. Není přece nic snazšího, než stíhat opozici, když máte v rukou veškerou moc. To ale není spravedlnost, to jsou obyčejné politické čistky,“ míní poslanec.

Blaha konstatuje, že tento „cár papíru“, který obdržel, je dokonalým symbolem Matovičovy temné éry a symbolem toho, že policie tu není na to, aby chránila lidi a Slovensko. „Je tu na to, aby chránila Matoviče a jeho vládu. Aby chránila tyrana,“ dodal.

Poslanec přiznal, že tušil, že to takto dopadne, ale musel to zkusit. V neposlední řadě dodal, že stejným způsobem dopadnou i trestní oznámení podaná expremiérem Peterem Pellegrinim, které poslal na policii po Blahovi. A jaké nabízí Blaha řešení?

„Řešením je referendum a předčasné volby. Zkusíme to ještě jednou v parlamentu, ale mezitím dále jednáme, bez fanfár, potichu, aby z toho nikdo nevytloukal politický kapitál. Co nejrychleji spustíme sběr podpisů a jdeme na to. Matovičova totalita musí skončit!“ dodal.

Trestní oznámení na Matoviče

Připomeňme, že v listopadu podal poslanec Národní rady SR Ľuboš Blaha šest trestních oznámení na předsedu vlády Igora Matoviče v souvislosti s povinným plošným testováním na Slovensku.

Jednalo se například o trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu založení, zosnování a podporování zločinecké skupiny. Další trestní oznámení se týkalo všeobecného ohrožení zdraví občanů. Třetí trestní oznámení bylo podáno kvůli zneužití pravomoci veřejného činitele. Blaha obvinil slovenského premiéra i ze šíření poplašné zprávy a z podněcování k trestnému činu.

O něco později pak Blaha uvedl, že Matovič podle něj spáchal i trestný čin všeobecného ohrožení podle § 284 trestního zákoníku, když přinutil občany účastnit se povinného plošného testování, kde byli vystaveni většímu riziku nákazy koronavirem, na což mohli v konečném důsledku zemřít.