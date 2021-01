Česká policie zesílila kontroly na hranicích se Slovenskem. Má k tomu důvody

Důvodem je také zvýšená nelegální migrace. TASR o tom informoval mluvčí prezídia Policejního sboru Michal Slivka.

„Důvodem zintenzivnění kontrol je i zvýšený počet nelegální migrace, především využíváním kamionové dopravy. Vybrané hraniční přechody proto není možné konkretizovat,“ uvedl Slivka.

Policie podotýká, že nejde o hraniční kontroly či uzavření hranic. Kontroly na české straně jsou prováděny náhodně, na slovenské straně nedochází k žádné změně.

Na začátku ledna na Slovensku došlo ke kontrolám po celém území. Důvodem byly zhoršující se epidemiologická situace a pohřeb bývalého policejního viceprezidenta Milana Lučanského, který spáchal sebevraždu ve vazbě.

Policie od 6. ledna přistoupila ke zpřísnění opatření na celém území Slovenska. Hlídky byly například na železničních stanicích i ve vlacích.

V okrese Nitra policie zpřísnila opatření již před tím a prováděla kontroly na hranici okresů a měst, kde se shromažďují lidé. Policisté kontrolovali výjimky.

Dočasný prezident policejního sboru Peter Kovařík vyzval občany, aby respektovali pravidla a hlídkujícím policistům pomáhali. Například při uplatňování výjimek z opatření by měli příslušný průkaz předložit policistům. Ulehčilo by to práci hlídkám.

V případě pátečního pohřbu Lučanského vyzval Kovařík, aby se památka bývalého policejního prezidenta nezneužívala. Zdůraznil, že na pohřbu bude policie kontrolovat negativní testy na koronavirus.

„Jsem přesvědčený, že ani on sám by nesouhlasil s tím, aby jeho památka byla uctěna způsobem, který není v souladu se zákonem,“ poznamenal.