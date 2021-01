Na Slovensku rozhodli o dalším zákazu vycházení

U našich sousedů na Slovensku rozhodla vláda o dalším zákazu vycházení. Ten má podle všeho platit i 25. a 26. ledna a následně bude trvat až do 7. února.

Usnesením ze dne 31. prosince 2020 vláda omezila svobodu pohybu a pobytu do 24. ledna. Uplynulý víkend přijala vláda nové usnesení, v němž přijala zákaz vycházení v termínu od 27. ledna do 7. února. Pondělí 25. ledna a úterý 26. ledna v něm nebyly zahrnuty.

Vláda kromě toho ve středu rozšířila i výjimky ze zákazu vycházení. Od 27. ledna do přírody nebo za individuálním sportem v rámci okresu mohou nově cestovat i osoby, jejichž zdravotní stav neumožňuje provedení testu na covid-19. Stejně tak i lidé se středně těžkým nebo těžkým mentálním postižením nebo se závažnou poruchou autistického spektra.

Přibyly i nové výjimky ze zákazu vycházení pro osoby, které cestují na pracovní pohovor, výběrové řízení či za uzavřením pracovní smlouvy. Prokázat se však musí negativním výsledkem testu na onemocnění covid-19, dokladem o překonání tohoto onemocnění ne starším než tři měsíce, případně tím, že byli očkováni druhou dávkou vakcíny a od tohoto očkování uplynuly alespoň dva týdny. Výjimku budou mít nově i osoby s dítětem do tří let na cestu do vzdálenosti 1000 metrů od bydliště a zpět.

Taktéž zmiňme, že Slovensko čeká další plošné testování. Proběhne však jinak než loni. Testování během osmi dnů mají na starosti samosprávy, testovat se může již od pondělí, mnohá města však během víkendu posílí mobilní odběrová místa, aby se mohl otestovat každý. Na cestu do práce či do přírody totiž bude potřebný certifikát.

Na cestu do práce a uplatnění dalších výjimek ze zákazu vycházení bude nutné se od 27. ledna do 2. února prokazovat negativním výsledkem testu na koronavirus. Může jít o antigenní, ale i PCR test, který byl proveden od 18. ledna. Testování proběhne od 18. do 26. ledna.

Koronavirová situace

Co se týče aktuální situace na Slovensku, pak za uplynulý den přibylo 2 484 pozitivně testovaných lidí formou RT-PCR testů a 2 996 pozitivně testovaných antigenními testy. Jedná se o 20,49 % z 12 124 ukončených RT-PCR vyšetření a 3,51% z 85 390 antigenních testů. Počet aktivních případů je 48 177.

Celkový počet ukončených laboratorních PCR testů dosud je 1 634 722, přičemž takto bylo pozitivně testovaných 228 778 osob. Celkový počet provedených Ag testů dosud je 2 755 180, z čehož bylo pozitivně testovaných 155 451 osob.

Včera dostalo vakcínu celkem 3 892 lidí. Celkový počet očkovaných občanů je 75 292.

Počet potvrzených úmrtí na plicní formu covidu-19 vzrostl o 100 případů. Celkový počet úmrtí „na covid“ je 3 737 a celkový počet úmrtí „s covidem“ je 786. V nemocnicích je hospitalizováno 3 306 pacientů, z nich má potvrzené onemocnění 3 121 lidí. Na JIP je 250 pacientů, podporu umělé plicní ventilace potřebuje 311 osob. Přibylo 3 103 vyléčených pacientů, celkově se z onemocnění zotavilo 176 864 lidí.