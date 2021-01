Slovensko nakoupilo vakcinační látky postačující pro 85 procent dospělé populace a představilo novou strategii očkování

„Je dobré říct si pravdu a řídit se fakty. Podpisem ministra zdravotnictví jsme v pondělí nakoupili více než 4 miliony nových dávek vakcín Pfizer/BioNTech a Moderna,“ sdělil Matovič. Podle slov Matoviče tak Slovensko zabezpečilo očkovací látky pro 85 procent dospělé populace.

„Je potřeba držet palce těmto společnostem, aby stíhaly vyrábět tak, jak my stíháme očkovat,“ dodal Matovič.

„Příští týden budeme otvírat 4 vakcinační centra v Bratislavě, nakolik je tady větší zájem o očkování, než v ostatních částech Slovenska,“ uvedl ministr zdravotnictví Marek Krajčí. Dvě centra budou otevřená v nemocničních střediscích u Milosrdných bratrů.

Dnes také vláda rozhodla o prodloužení zákazu vycházení. Zákaz vycházení bude platit i 25. a 26. ledna a následně potrvá až do 7. února.

Vznikla a byla představena i nová strategie očkování, která je rozdělena na 11 fází. Dříve Slovensko představilo v čele s ministerstvem zdravotnictví strategii, která počítala jenom se 4 fázemi.

První fáze zahrnuje pracovníky zdravotnických zařízení, zdravotnického personálu, studentů medicíny, kteří přichází do kontaktu s nemocnými, zaměstnanců sociálních služeb, členy církve, kteří jsou v kontaktu s nemocnými. Do této fáze patří i ti, kterým má být podána druhá dávka vakcíny, a také skupiny těžce nemocných pacientů, kteří absolvují chemoterapii, hemodialýzu.

Zmiňme, že Slovensko se aktuálně nachází ve druhé fázi očkování. Do této kategorie spadají ti, kteří splňují předchozí kritéria, nebo byli objednání prostřednictvím centrálního objednávacího systému, a mají nejméně 85 let.

Ve třetí fázi můžou být naočkování ti, kteří splňují podmínky předchozích fází, ale mají nejméně 75 let.

Čtvrtá fáze zahrnuje osoby, které splňují kritéria pro první, druhou nebo třetí fázi, ale mají nejméně 65 let.

Pátá fáze se týká osob, které splňují předchozí kritéria, ale trpí vážným onemocněním, které zásadně zvyšuje riziko těžkého průběhu koronaviru, bez ohledu na jeho věk. Do této kategorie patří například pacienti onkologie, transplantační pacienti, ti, kteří překonali alespoň dvakrát těžkou pneumonii, pacienti s HIV a AIDS, chronických selháním ledvin, cukrovkou, závažnými metabolickými poruchami, poruchami imunity, neurologickými poruchami apod.

Šestá fáze je určena pro osoby, které splňují předcházející kritéria a mají středně závažnou nemoc, která zvyšuje riziko těžkého průběhu covidu-19, bez ohledu na věk. Podle strategie sem spadají například onkologičtí pacienti v remisi, nebo ti, kteří prodělali onkologický nález v minulosti, lidé, co mají druhý a třetí stupeň hypertenze, ischemickou chorobu srdce, pacienti, kteří prodělali infarkt nebo mozkovou příhodu, osoby s astmatem, obezitou nebo nemocemi jater.

Sedmá fáze se týká osob, které splňují kritéria pro předchozí fáze, jsou učitelé a mají nejméně 55 let. Pro osmou fázi platí totéž, a týká se všech osob ve věku nejméně 55 let.

Devátá fáze se týká učitelů. V desáté fázi se jedná o osoby ve věku nejméně 45 let. Nakonec jedenáctá fáze se týká osob, které splňují kritéria předchozích fází a dovršily 18 let.

Zmiňme, že dříve ministerstvo počítalo se strategií, která byla rozdělena do 4 fází. Do této strategie spadaly osoby nad 65 let do druhé kategorie, hned za zdravotním personálem. Tato nová strategie se proto nelíbí mnohým občanům, kteří se tak ocitli ve čtvrté, nebo páté fázi.