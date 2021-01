Andrej Danko žádá premiéra Igora Matoviče o setkání kvůli ruské vakcíně

Šéf SNS také tvrdí, že ví, jak v takové situaci pomoci, a odkazuje se na „nespočet“ vztahů, které v minulosti s Ruskem navázal. Hovoří o tom ve svém videu na Facebooku.

Podle Danka je jedno, kdo je na Slovensku premiérem. Za důležité považuje zejména to, aby byly jeho kontakty využity ve prospěch Slovenska.

„Mám za sebou několik telefonátů s ministrem, který je přímo odpovědný za vakcínu Sputnik V. Mám informace, které vám mohou pomoci, ale hlavně mám informace, které mohou zajistit Sputnik pro Slováky,“ tvrdí Danko.

„Reálně vidíme, že nemusí stačit množství západních vakcín. Reálné vidíme, že může přijít chvíle, kdy budeme muset nakupovat i vakcíny z Východu. Nabízím pomocnou ruku, možnost zprostředkování těchto služeb. Prosím, povzneste se nad cokoliv a přijměte mě,“ žádá Danko, který je pro to, aby si mohli mezi vakcínami vybrat i obyvatelé Slovenska.

Následně slovenský politik poukazuje na to, že Evropská komise neodpírá právo jednotlivým státům na výběr vakcíny. Za příklad navíc uvádí sousední Maďarsko, které již podepsalo smlouvu na dodávky ruské vakcíny Sputnik V.

Na jeho příspěvek na sociální síti pak reagovali mnozí uživatelé. Někteří s jeho návrhem souhlasili.

„Připojuji se, jsem pro Sputnik,“ zněli různé hlasy.

Další dodávali, že „už i Angela Merkelová podporuje zrychlené schválení Sputniku V v EU“. Spousta uživatelů se však stavila skepticky k tomu, že by Matovič jeho žádosti vyhověl.

„Pane Danko, je to od vás milé a krásné gesto, ALE, škoda řečí a námahy, Matovič není Orbán. Matovič vás nebude ani poslouchat, protože je to psychopat, i celá vláda s prezidentkou orientovaná na Ameriku!“ myslela si jedna uživatelka.

A další dodávali: „Kdybychom měli normálního premiéra a záleželo by mu na lidech, a ne tohoto komika, tak by se snažil a také by koupil vakcínu, i z tramtárie. To je celé.“

Jiní naopak nesdíleli stejný postoj jako Danko a jeho nápad rovnou zavrhli.

Ruská vakcína proti covidu-19

Dne 11. srpna Rusko jako první země na světě zaregistrovalo vakcínu proti covidu-19 vyvinutou v Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji ve spolupráci s Ruským fondem přímých investic a Ministerstvem obrany. Vakcína dostala název Sputnik V.

Bezpečnost vakcíny byla potvrzena ve studii, která se skládala ze dvou fází a zahrnovala 38 dobrovolníků. Bylo zjištěno, že všichni ti, kteří vakcínu dostali, si vyvinuli imunitu vůči infekci. Ředitel Ústavu N. F. Gamaleji Alexandr Ginzburg uvedl, že používání vakcíny mezi občany bude povoleno po třetí fázi výzkumu přípravku. O vakcínu už projevilo zájem hodně jiných zemí, podle ruského ministra zdravotnictví musí být však nejdříve vyrobeno dost dávek pro vnitřní trh. Jako první získají možnost naočkovat se ti, kdo pracují s nemocnými covidem-19 a lidmi z rizikových skupin. Hromadné očkování v Rusku začalo ve druhém prosincovém týdnu.

Podle informací ze Státního rejstříku léčiv se přípravek vyrábí v podobě roztoku pro nitrosvalovou aplikaci. Očkování se plánuje provádět ve dvou etapách: nejdříve složkou I a o tři týdny později složkou II.

Jak oznámili na ruském ministerstvu zdravotnictví, toto dvojnásobné schéma umožní vytvořit dlouhodobou imunitu až na dva roky.

Uveďme, že účinnost tohoto přípravku je vyšší než 90 % a že vakcína poskytuje plnou ochranu před závažnými případy koronaviru. Cena této vakcíny je nižší než 10 amerických dolarů za injekci, což ji činí celosvětově dostupnou .V současné chvíli bylo Sputnikem V naočkováno již více než 1,5 milionu lidí.