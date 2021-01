„Další Matovičovo fiasko v přímém přenosu“. Blaha vynadal slovenskému premiérovi kvůli víkendovému testování

Ľuboš Blaha si myslí, že nějakých 0,7 procenta infekčních lidí by odhalilo i běžné trasování, takže celoplošný screening bylo naprosto zbytečné terorizování Slováků, zcela zbytečné vyhazování desítek milionů a vyčerpávání zdravotníků.

„Buď ty testy hoďte do koše, nebo zrušte nouzový stav, pan Matovič. Udělali jste ze sebe zase jednou národního idiota. Ty vaše hračkářské testíky vás doběhly jako karma,“ píše Blaha.

„Zdravé lidi násilím nahnali do mrazů, porušili jejich lidská práva a ohrozili jejich zdraví. Další Matovičovo fiasko v přímém přenosu,“ reagoval Blaha a dodal, že pokud něco Matovič svým povinným špajchlováním dokázal, tak jedině to, že antigenové testy jsou nanic.

„Pravdou zůstává, že vláda Igora Matoviče je podle samotného premiéra zodpovědná za 4300 mrtvých lidí, kteří ještě ani nemohli zemřít. A za jednu miliardu eur. To je to, co sám premiér říká o sobě - to je na basu, člověče,“ píše.

Blaha připomíná, že podle posledního průzkumu Matoviče odmítají až dvě třetiny Slováků, a to po devíti měsících vládnutí.

„Je to taková facka, že by měl okamžitě rezignovat s ostudou a už se věnovat jen tomu, co dělal do roku 2020 - jízdě s maminou na Fabii a daňovým podvodům,“ prohlásil.

Ve facebookovém příspěvku to schytal i moderátor RTVS, kterému Blaha vytkl, že Slováky nazval „servilním národem“ a že lže o tom, že Směr na protestu 17. listopadu šířil pandemii.

„Jim už v té RTVS vážně přeskakuje. A na Markíze ulítlý Naď tvrdí, že my jako politici Směru jsme chodili bez roušky, a tak jsme určitě přenášeli covid. Jaksi mu ušlo, že nikdo z nás se tehdy nenakazil, měli jsme negativní testy a on lže, až se z něj práší,“ uvádí Blaha.

Aktuální situace s koronavirem na Slovensku

Celkem na Slovensku za sobotu přibylo 1 905 pozitivně testovaných lidí formou PCR testů a 5 017 pozitivně testovaných antigenními testy. Je to 11,55 procenta z 16 498 ukončených PCR vyšetření a 0,97 procenta z 517 877 antigenních testů.

Počet obětí souvisejících s novým koronavirem se zvýšil o 103. Onemocnění překonalo dalších 3 276 pacientů. V nemocnicích je hospitalizováno 3354 pacientů, z nich má potvrzené onemocnění 3 114 lidí. Na JIP je 251 pacientů, podporu umělé plicní ventilace potřebuje 321 osob.

V sobotu se naočkovalo 276 lidí. Celkový počet očkovaných občanů je 95 766.