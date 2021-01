Na Slovensku po celoplošném testování přituhuje. Policie zintenzivní kontroly zákazu vycházení

Negativní test bude potřebný například na cestu do práce či na pracovní pohovor, na poštu, do banky, čistírny oděvů, knihovny, optiky, trafiky či opravny obuvi. Prokázat se testem lidé musí třeba i v servisu kol či autoservisu i na výdejních místech obchodů. Je také podmínkou při individuálním sportování a pobytu v přírodě v rámci okresu, přičemž výjimku mají děti do 15 let, senioři nad 65 let a osoby s těžkým zdravotním postižením. Test potřebují i ​​osoby, které doprovázejí žáky do školy či školky, ale i samotní žáci druhého stupně základních škol, středoškoláci a vysokoškoláci.

Bez testu bude možné například na nákup nezbytných životních potřeb, a to v nejbližším obchodě. Výjimka platí také na cestu k lékaři, do lékárny a také za veterinární péčí. Test nebudou potřebovat ani děti na cestu do mateřské školy a na první stupeň základních škol. Nebude se vyžadovat ani na pohřbech, křtu či při uzavření manželství.

Mezi výjimkami je i cesta k provedení testu na onemocnění covid-19, stejně i na cestu na očkování. Bez testu je možné se dostavit i před orgány činné v trestním řízení nebo k soudnímu jednání. Výjimka se vztahuje i na cestu dítěte za rodiči, například při střídavé péči. Test není zapotřebí ani na vycházku s dítětem do tří let nebo se psem či kočkou do jednoho kilometru od bydliště.

Zákaz vycházení vláda prodloužila do 7. února. Od 27. ledna do 2. února se lidé k uplatnění několika výjimek musí prokazovat negativním výsledkem testu, který musí být proveden od 18. ledna. V okresech zařazených mezi 37 horších bude třeba od 3. do 7. února další test proveden po 27. lednu.

V neděli večer slovenský premiér Igor Matovič vystoupil s mimořádným projevem k národu. Poděkoval v něm organizátorům i zúčastněným občanům za víkendový průběh plošného testování. Zároveň občany požádal, aby se chovali jako pozitivně testovaní na covid-19, i když byl jejich výsledek negativní.

„Děkujeme vám, že chráníte své zdraví i zdraví vašeho okolí. V rámci akce Zachraňme spolu životy plošným skríningovým testováním, které probíhá již od úterka, identifikujeme desítky tisíc lidí s pozitivním výsledkem testu, kteří rovnou můžou jít do karantény a tím pádem neohrozí své okolí. Společně takto zásadním způsobem pomůžeme odlehčit přetíženým nemocnicím a zdravotnickému personálu,“ prohlásil předseda slovenské vlády.

Matovič také občany poprosil, aby byli zodpovědní i při negativním výsledku testu. Podle něj je i v tomto případě nutné dodržovat opatření vůči sobě i svému okolí.