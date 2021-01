Slovensko zpřísnilo zákaz vycházení. Bez negativního testu ani na krok

Na Slovensku od středy 27. ledna začínají platit nová pravidla zákazu vycházení. Potvrzení o negativním PCR nebo antigenním testu na koronavirus bude nezbytné předložit při cestě do zaměstnání, banky, dokonce i při cestě do přírody. Policie již avizovala, že od středy se bude dodržování pravidel přísněji hlídat.

Po příchodu do zaměstnání je nezbytné ukázat potvrzení o negativním testu, uplatnění výjimky nebo čestné prohlášení. Výjimka platí pro naočkované osoby za podmínky, že již dostaly druhou dávku vakcíny, a to nejméně před 14 dny.

„Prokázat se některým z dokladů je pro celé území Slovenské republiky stanoveno vyhláškou od 27. ledna do uplynutí 2. února 2021. Delší platnost bude mít v okresech s vyšší mírou pozitivity na základě plošného testování,“ uvádí Úřad veřejného zdravotnictví.

Dokladem, jenž potvrzuje testování, je potvrzení o vykonaném testu nebo certifikát. „Akceptovatelným je také SMS zpráva nebo email z mobilního odběrového centra. Doklady musí obsahovat jasný identifikační prvek testované osoby, který kontrolní orgán bude schopen prověřit,“ dodává úřad.

Co se týče uplatnění výjimky, tu může potvrdit zpráva o zdravotním stavu, kterou vydal lékař, doklad o prodělání koronaviru, který není starší než tři měsíce, doklad o diagnostikované nemoci v období od 2. listopadu 2020 do 17. ledna 2021. Úřad veřejného zdravotnictví sdělil, že takovým dokumentem může být i SMS zpráva nebo email, které potvrzují pozitivitu dané osoby.

„Pokud není jiná možnost, potvrzení o výjimce pro váš zdravotní stav může být nahrazen čestným prohlášením osoby nebo zákonného zástupce, musí v něm však být uvedeno, že osoba si uvědomuje právní následky v případě, zda se ukáže, že čestné prohlášení nebylo pravdivé,“ upozorňuje Úřad veřejného zdravotnictví.

Negativní test je pro občany Slovenska nutný v práci, při doprovázení dětí do školy a školky, cesty do zahraničí. Neobejdou se bez něj ani na poště, v bance, pojišťovně, čistírně, knihovně, optice nebo servisu. Potřebný bude dokonce i při návštěvě výdejního místa obchodů a e-shopů. Potvrzení se týkají i pobytu v přírodě a individuálního sportování v okresu. Výjimku mají děti do 15 let, osoby nad 65 let a těžce nemocní nebo invalidi.

Naopak bez potvrzení o testu je povolen nákup v nejbližších potravinách, lékárnách a obchodech s krmivem pro zvířata. Bez testu je možné opatrovat blízkou osobu na to odkázanou, nebo jít k veterináři s domácím miláčkem. Výjimku májí také křtiny, svatby a pohřby. Potvrzení o testu nepotřebují děti z mateřských škol a z prvního stupně základní školy. Totéž platí i pro soudní jednání i jiné úkony orgánů činných v trestním řízení.

Slovenské ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že negativní test neznamená, že člověk v sobě nemá virus, nebo ho v nejbližším období nedostane, doporučuje proto, aby všichni nadále dodržovali všechna protiepidemická opatření.