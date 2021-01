Danko se pustil do Matoviče: Pomalu ale jistě se dostáváme do stavu, ve kterém se legislativa dělá podle nálady premiéra

Uvádí se, že screening, který na Slovensku proběhl, měl ukázat, jak jsou na tom Slováci v boji proti pandemii.

„To, že si vlastně testování a lockdown protiřečí, není ani potřeba připomínat,“ poznamenává se ve zprávě strany SNS.

Ve zprávě SNS, jejímž předsedou je bývalý předseda Národní rady SR Andrej Danko, je dále uvedeno, že zákony platí v každé normální a demokratické zemi.

„Na Slovensku si zvykáme na účelové ohýbání legislativy. Pomalu ale jistě se dostáváme do stavu, ve kterém se legislativa tvoří například podle individuální nálady premiéra, či blouznění novinářky o jejím pronásledování,“ uvedl předseda ve zprávě.

Danko poznamenal, že se Slovensko může pyšnit jedním prvenstvím ve světě. Uvádí, že na světě není jiná země, která by testovala celoplošně, každý týden a ještě k tomu i dobrovolně povinně.

Na tomto místě stojí za zmínku, že na Slovensku od středy 27. ledna začínají platit nová pravidla zákazu vycházení. Potvrzení o negativním PCR nebo antigenním testu na koronavirus bude nezbytné předložit při cestě do zaměstnání, banky, dokonce i při cestě do přírody. Policie již avizovala, že od středy se bude dodržování pravidel přísněji hlídat.

A právě to zmiňuje i samotný Danko: „Za modrý papírek do práce, za modrý papírek do přírody, za modrý papírek na poštu... Většina zemí, pokud testuje, tak v ohniscích, tedy tam, kde je to potřeba. Vyspělé a svobodu milující obyvatelstvo Německa, Holandska, Dánska, Francie a dalších zemí by si jejich premiéři sotva dovolili takhle ničit. To by politikům jednoduše neprošlo. Ale určitě by je to ani nenapadlo, protože si svých občanů a voličů váží. Krizový management dělají profesionálně,“ konstatoval.

Do jakéhosi kontrastu pak postavil vůči těmto zemím Slovensko. Podle jeho slov vláda neváhá „ignorovat“ rady odborníků a „vyhání“ lidi na přetestování na místa, kde by se mohli nakazit.

„Po těchto nepovinně povinných ,tancích s tyčinkami‘ jsme se rozdělili na lepší a horší. Přišlo rozhodnutí. Čísla, která platila včera, neplatí dnes ... Starostové nevycházejí z údivu. Celou logistiku a zajištění testování měli na svých bedrech a určitě mají k dispozici nejreálnější data,“ uvedl.

Ve zprávě se poukazuje na to, že mnozí zjistili velké nesrovnalosti jak v nahlášených číslech, tak i v počtu pozitivních případů. A tudíž se podle slov Danka právem ptají – kdo a proč potřeboval měnit počty pozitivních testů.

„Zajímavé je, že řízení krizových štábů mají na starosti přednostové okresních úřadů, tedy ti ,nejsprávnější‘ lidé, které si tam dosadilo vítězné hnutí. A přece nepůjdou proti svému chlebodárci, udělají přesně to, co se od nich očekává. Když je to potřeba, tak i v číslech se mohou splést, jen ať je šéf spokojen,“ uvedl.

Z toho důvodu se Slovenská národní strana ptá, zda jsou ještě všichni schopni při řízení koronakrize vnímat a činit věci seriózně.

„Platí ještě skutečné základní matematické výpočty, nebo se už budou do konce pandemie uvádět a režírovat počty nakažených tak, aby byl důvod na testování každý týden. Lidé vidí, že tato vláda a premiér neposlouchají odborníky z medicínské oblasti a očividně ani matematici se u ní netěší velké úctě... Jak dlouho ještě potrvá toto celoplošné experimentování a šikana národa?“ dodali závěrem.

Jiné výsledky

„Pro vyvrácení jakýchkoliv pochybností navrhujeme, aby stát zveřejnil podrobnou metodiku získávání dat, jakož i detailní informace o počtu testovaných za každé jedno odběrové místo zvlášť,“ uvedl ředitel komunikačního odboru BSK Michal Feik.

Za zmínku stojí, že jisté pochybnosti, co se čísel týká, vznikl například u Bratislavského samosprávného kraje. Včera jsme totiž psali o tom, že kraj sesbíral data ze všech míst a městských částí Bratislavského kraje a identifikoval statisticky významné odchylky jak v počtu testovaných, tak i v podílu pozitivně testovaných na onemocnění covid-19.

Město poukazovalo totiž na to, že průběžné výsledky z městských odběrových míst vykazovaly výrazně nižší čísla, než byl prezentovaný celkový výsledek.

Matovič zveřejnil výsledky

Nutno podotknout, že premiér Igor Matovič se vyjádřil k samotným výsledkům testování. Do screeningového plošného testování na onemocnění covid-19 v termínu od 18. do 26. ledna se zapojilo 2 949 017 lidí. Pozitivní výsledek mělo 36 547 z nich, což představuje 1,24 procenta. Premiér Igor Matovič o tom informoval ve středu po zasedání Ústředního krizového štábu. Zhodnotil, že proti loňskému celoplošnému testování v listopadu se situace z hlediska procenta pozitivních zhoršila.

Testování se zopakuje podle premiéra v okresech, které dosáhly pozitivitu vyšší než 1,01 procenta. Podle předběžných výsledků by se tedy testování nemělo opakovat například v Bratislavě a Kežmarku, naopak druhé kolo má být ve Zvolenu a Dolním Kubíně. Nejhorší výsledek v testování dosáhl okres Dunajská Streda s pozitivitou 3,3 procenta.