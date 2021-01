Slovenský ministr zahraničí Korčok odmítá dezinformace v souvislosti s bezpečnostní strategií

V rámci diskuse podle něj zazněly faktické lži a dezinformace, které se šíří s cílem manipulovat veřejné mínění. Vyzval poslance, aby nad tím nemávali rukou a upozornil na sílu dezinformací. Zákonodárce vyzval, aby v dokumentu nehledali důvody k jeho odmítnutí, ale aby se dívali na zájmy Slovenska a podpořili strategii.

„Nad tímto nemůžeme mávnout rukou. Neboť to, že se tak děje, je také výsledkem svobody a toho, že jsme demokratická země. Bohužel je ve svobodě, v tomto svobodném prostoru, prostor i šířit takové lži. Ale bylo by nezodpovědné ponechat je jen tak a mávnout rukou. Proto se ještě jednou výrazně ohrazuji vůči tomu, co v této debatě zaznělo,“ řekl Korčok v souvislosti s dezinformacemi, které v plénu zazněly.

„Děláte to proto, že využíváte toho, jaký je složitý svět. Vybíráte z těchto textů jen to, co slouží vaší vlastní propagandě a dezinformacím,“ podotkl.

Konstatoval také, že v rámci diskuse největší „emoce“ vyvolávalo Rusko a USA. Považuje to za paradox a zdůraznil, že Slovensko má zájem o dobré vztahy s Ruskem . Odmítá vytváření obrazu, že současná vláda má zájem „kopat do jiných zemí“, zejména do Ruska, a že by byla rusofobní.

Vyzval k podpoře předloženého dokumentu. Požádal poslance, aby se dívali na zájmy občanů SR a neodmítli strategii jen proto, že ji předložila současná vláda.

„Dokument nemůže vyhovět na sto procent každému,“ poznamenal.

Zdůraznil, že dokument je o bezpečnosti země a o tom, kam chtějí Slováci v budoucnu patřit. Podle vlastních slov je i jeho zájmem, aby Slovensko patřilo do světa stojícího na demokratických principech. Sdělil, že ačkoli ani tento svět není dokonalý, považuje ho za jedinou alternativu pro bezpečnost a prosperitu na Slovensku.

Paška o strategii

Nutno podotknout, že svůj názor dříve sdělil na bezpečnostní strategii také slovenský politik a bývalý europoslanec Jaroslav Paška.

Podle jeho mínění „nesplňuje elementární zásady objektivity hodnocení bezpečnostního prostředí a nenabízí důvěryhodnou politickou vizi garance stabilního a bezpečného života našich občanů a klidného rozvoje státu“.

Paška konstatoval, že významný státní dokument nediplomatickým, asertivním jazykem zbytečně atakuje globální mocnosti, o jejichž bezpečnou, obchodní spolupráci se navzdory několika demokratickým excesům stále ucházejí všechny významné státy světa.

Politik se pozastavil například nad jistou věcí. Za vážnější problém považuje fakt, že v dokumentu je několikrát opakovaná jistá formulace. Podle něj ji ministerstvo bez jakékoliv širší diskuse svévolně vložilo do dokumentu. A o jakou větu že se tedy jedná? „Naším bezpečnostním zájmem je udržení vojenské přítomnosti USA v Evropě.“