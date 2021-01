Chová se jako mluvčí týmu poradců? Kvůli zájmu o hulení trávy na adresu Čaputové padla i horší slova

Bývalá předsedkyně SNS Anna Belousovová ve statusu na sociální síti kritizuje, že se slovenská prezidentka Zuzana Čaputová zabývá úvahami o dekriminalizaci marihuany, ale neřeší fakt, že děti už rok nechodí do školy.

„Když toto jsou pro ni ty největší aktuální problémy občanů Slovenska, tak jen znovu dokazuje, že žije v nějakém úplně jiném paralelním světě než zbytek republiky,“ poznamenala autorka statusu.

Belousovová zdůraznila, že lidi na Slovensku netrápí, zda si zahulí marihuanu. Podle jejích slov si hlava státu nevšimla, že všechny děti skoro rok nechodí normálně do školy.

„Obyčejní lidé mají problémy, z čeho uživí rodiny, protože země se řítí do ekonomického a sociálního kolapsu hlavně díky vládě, jejímuž zrodu ona pomáhala,“ pokračuje ve své kritice Belousovová.

Dodala, že by se prezidentka měla začít věnovat reálným problémům a potřebám Slovenska, ne pseudoproblémům, které jí strkají pod nos poradci.

„Měla by si konečně uvědomit, že je hlavou státu, jehož občané od ní právem očekávají reálnou pomoc v nelehkém období a přestat se chovat jako mluvčí týmu poradců?“ zdůraznila Belousovová.

Svůj status se autorka rozhodla ukončit nelichotivou otázkou

„Nebe je cíl nevzdělaný a zhulený národ, který se lépe ovládá?!“ dotazuje se.

Sledující Facebooku vyjádřili Belousovové souhlas.

„Aničko, ty sama dobře víš, že je to naprogramovaný robot ..tato zasněná osoba dělá scénář podle někoho…“ zareagovala Sonia Salat.

„Záškoláctví - proboha kde žije, či zase zaspala. A pokud chce marihuanu, ať si zajde na jedno z ministerstev,“ doporučila Iveta Maria K-ová.

„Záškoláctví (sice nařízeno Matovičem) a držení marihuany jsou nejvíce aktuální jevy ve společnosti. Žije Čaputová v paralelním světě?“ napsal Milo Borovský.

„Čekat něco rozumného od patronky slovenských skládek je jako čekat od jalové krávy telátko,“ nezdržel se přirovnaní Marek Števko.

Zmiňme, že slovenský politicko-společenský měsíčník Extra plus publikoval článek, v němž napsal, že vysoké tresty za držení marihuany a vězení pro rodiče, pokud jejich děti nechodí do školy, jsou předmětem úvah o systémových změnách v oblasti přísnosti sankcí. Čaputová to uvedla ve druhé epizodě svého podcastu Sjednocená země.

„Fakt je, že by to mělo postupně podle mého názoru směřovat k poctivé odborné debatě o tom, zda taková výška trestu za některé činy, které nemají podle mě takovou společenskou nebezpečnost, není zralá na změnu,“ prohlásila hlava slovenského státu.