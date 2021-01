Danko poslal Pellegrinimu jasný vzkaz: Bez Fica bys nikdy nebyl premiérem. Řekni, co jsi dělal v Drážďanech

Byl jsi silný jenom proto, že jsme tě kryli, vzkázal šéf Slovenské národní strany (SNS) Andrej Danko předsedovi strany Hlas-SD Petru Pellegrinimu. Danko ho obvinil z toho, že ignoruje své bývalé koaliční partnery a přisvojuje si referendum o předčasných volbách na Slovensku. Dále ho Danko vyzval, aby řekl pravdu o své cestě do Drážďan.

Mezi bývalými koaličními partnery to vře. Šéf strany SNS, která se během loňských voleb nedostala do parlamentu, natočil video, v němž kritizuje bývalého premiéra Petra Pellegriniho, který je nyní předsedou strany Hlas-SD.

Vadí mu především to, že si přisvojuje referendum o vypsání předčasných voleb. Danko upozornil, že jeho partaj sbírá podpisy již od léta a navrhla Hlasu i Směru rozšíření petičního výboru.

„Chápu, že ignoruješ svou bývalou politickou stranu Směr-SD i SNS. Nesmíš však zapomenout, že bez Roberta Fica (předsedy strany Směr-SD, pozn. red.) bys nikdy nebyl předsedou vlády. Mrzí mě, jaký slovník použil Robert Fico. Poslední dobou ho nepoznávám. Ale proč bychom se měli Robertu Ficovi divit? On tě financoval, on tě držel za ruku, on tě kryl a pomáhal ti,“ poukázal Danko.

Předseda SNS následně vyzval Pellegriniho, aby odkryl financování své strany i organizaci referenda. Bývalého premiéra rovněž zkritizoval za to, že nechce jednat o spolupráci. Dále ho vyzval, aby prozradil, proč létal do Drážďan.

„Byl jsi silný jenom proto, že jsme tě kryli. Hodně věcí zůstane mezi námi, Petře, ale jen ty víš, proč jsi letěl do Drážďan. Jsem přesvědčený, že dnes zkoumají všechny lety a nemáš jinou šanci než pravděpodobně říci pravdu,“ vzkázal mu Danko.

Tento týden se ve slovenských médiích objevila informace o tom, že Pellegrini ještě v době, kdy zastával úřad předsedy vlády, na Silvestra v roce 2019 letěl vládním speciálem do německých Drážďan. Jeho nynější strana Hlas tuto cestu potvrdila.

V Drážďanech se měl účastnit operety na pozvání slovenského tenoristy Pavla Bršlíka, čímž chtěl vyjádřit „podporu špičkové slovenské kultuře v zahraničí“. Tuto cestu mu přitom vláda neschválila. Pellegrini je nyní připraven náklady uhradit.

Zda měl Pellegrini letět do Drážďan za jiným účelem, Danko neuvedl.

Nejsi král Slunce

Na videu Danko dále říká, že Pellegrini nebude schopen splnit své cíle bez politických partnerů. Nyní se však podle něj tváří, že nikoho nepotřebuje.

„Je to však tvoje věc. Vždy říkáš, padni, komu padni. Politika je taková. Nemyslím si, že dokážeš sám to, o čem sníš. Nemůžeš to dokázat i proto, že společnost je dnes politicky rozdělená,“ poznamenal Danko s tím, že SNS v roce 2016 šla do vlády i přes účast strany Most-Híd, se kterou nechtěl spolupracovat.

„Slovenská národní stana se v roce 2016 obětovala a šli jsme do vlády s Bugárovou stranou. Bylo to proto, že jsme velmi dobře věděli, že v opačném případě budou vládnout Sulík, Matovič a Kollár (předsedové nynějších koaličních stran SaS, OĽaNO a Sme rodina, pozn. red.). Od Sulíka, Matoviče a Kollára jsem měl lepší politické návrhy než od vás,“ poznamenal.

„Nezapomínej na osobnosti v politice, které měly tři roky před volbami pocit, že rozdávají karty. Království na Slovensku nemáme a chovat se jako král Slunce ti nenáleží,“ ukončil své poslání Danko.

Volební průzkumy

Dále upozornil, že současná vládní koalice může změnit nejen volební systém, ale i zrušit přímou volbu prezidenta. Z Dankových slov proto vyplývá, že by Pellegrini měl spolupracovat se svými bývalými koaličními partnery.

Necelý rok po parlamentních volbách nejsilnější parlamentní strana OĽaNO ztrácí podporu veřejnosti. Podle lednového volebního průzkumu agentury Focus by Matovičovu partaj volilo 10,1 % dotázaných a skončila by třetí.

Na prvním místě by se umístila strana Hlas-SD s 24,3 % hlasů, kterou následuje SaS s 13,3 %. Po OĽaNO je na čtvrtém místě nacionalistická ĽSNS (9,7 %), až po ní se umístil Směr-SD s 9,1 %. SNS by se s 2,8 % do parlamentu nedostala ani teď.

Podle průzkumu si předčasné volby přeje zhruba polovina Slováků. O vyhlášení předčasných voleb pomocí referenda se snaží opoziční strany Hlas-SD, Směr-SD i SNS. K vyhlášení referenda je nutné získat přinejmenším 350 tisíc hlasů.