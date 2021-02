Ven pouze po SMS zprávě. Na Slovensku zvažují drastické přitvrzení lockdownu

Epidemiologická situace na Slovensku se stále zhoršuje. Podle ministra zdravotnictví Marka Krajčího (OĽaNO) nemocnice mohou brzy zkolabovat. Současná omezující opatření nestačí a ministr zvažuje další omezení pohybu. Podle něj by lidé mohli vycházet ven pouze na základě povolení, které dostanou přes SMS.

Ministr připustil, že vláda již nemá příliš možností, jaká další opatření přijmout. Současná forma lockdownu na Slovensku ale nefunguje.

„Nejsem si jist, dokdy to nemocnice zvládnou,“ přiznal Krajčí.

Ministr chce, aby od 8. února vstoupilo Slovensko do černé fáze, kdy by se uzavřela celá země a fungovala by pouze kritická infrastruktura. Tento návrh je ale nutné ještě projednat s odborníky.

„Epidemická situace nasvědčuje, že by toto byl asi správný krok,“ doplnil ministr.

Kromě toho chce Krajčí ještě více zpřísnit zákaz vycházení . Podle něj by lidé mohli porušit zákaz vycházení pouze na základě zvláštního povolení. Lidé by zaslali SMS zprávu s žádostí o udělení výjimky. Následně jim centrála odepíše, zda výjimku schvaluje a určí časový úsek, během kterého budou moci zákaz vycházení porušit. Tyto SMS zprávy by kontrolovali policisté.

Tímto návrhem se bude v úterý zabývat pandemická komise. Nicméně, již teď se vicepremiérka a ministryně pro investice a informatizaci Veronika Remišová (Za lidi) vyjádřila proti tomuto návrhu. Podle ní se jedná o výrazný zásah do soukromí občanů. Místo toho navrhla zavedení nošení respirátorů místo roušek. Dále vyzvala k rozšíření pandemické komise o vědce a odborníky, kteří jsou často kritičtí vůči vládě.

„Jdeme rozhodovat o důležité věci, jdeme rozhodovat o prodloužení nouzového stavu. A chtěla bych, aby všechna politická rozhodnutí, která budeme muset přijmout, byla založena na široké odborné diskusi,“ řekla Remišová.

Proti návrhu se postavila i opoziční strana Hlas-SD. Její předseda Peter Pellegrini vyzval vládu k odstoupení.

„Stačilo, odstupte! Toto je jediný text SMS, kterou bychom měli poslat ministrovi zdravotnictví a celé vládě,“ napsal Pellegrini na svém Facebooku.

Na Slovensku v neděli přibylo 444 nových případů koronaviru. Minulou neděli bylo pro srovnání 551 případů nákazy. Rychle ale roste počet hospitalizovaných. Za minulý den přibylo 97 pacientů. Celkem je ve slovenských nemocnicích 3 653 pacientů s potvrzeným covidem-19, z toho je 270 osob na jednotce intenzivní péče a 316 na plicní ventilaci. Roste i počet úmrtí. V neděli na nemoc zemřelo 69 lidí. Celkem má pandemie na svědomí 4 711 lidských životů.