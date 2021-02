Slovenský premiér Matovič se setká s francouzským prezidentem Macronem: o čem s ním chce jednat?

Ve středu 3.února předseda vlády SR Igor Matovič odcestuje do Paříže, kde se setká s prezidentem Francie Emmanuelem Macronem. TASR o tom informoval tiskový odbor Úřadu vlády SR.

Na společném jednání budou hovořit o aktuálním vývoji pandemické situace. Tématem bude fond obnovy, který má pomoci překonat ekonomické důsledky koronovirové krize.

„Kromě toho se budou věnovat dalším evropským tématům, jako je Evropská zelená dohoda, úloha jaderné energetiky v EU či evropská obrana. Důležitým tématem bude i upevňování vzájemných slovensko-francouzských vztahů,“ upřesnil tiskový odbor.

Na úvod pracovní cesty premiér plánuje navštívit město Meudon, kde položí kytici k soše jednoho ze zakladatelů Československa, generála Milana Rastislava Štefánika, který působil v místní observatoři. Matovič by se měl také setkat s generálním ředitelem organizace Reportéři bez hranic Christophem Deloirem, s nímž bude hovořit o postavení Slovenska ve světovém žebříčku svobody tisku.

Připomeňme, že se tito politici naposledy setkali loni v létě během summitu v Bruselu. Tehdy v červenci si společně připomněli 140. výročí narození Milana Rastislava Štefánika.

„Emmanuelovi jsem ukázal fotografii s tím, zda ví, kdo to je. Zcela spontánně s téměř slovenskou výslovností řekl Štefánik, I know him very well. He was a very brave man,“ napsal předseda slovenské vlády a připojil společnou fotografii s francouzským prezidentem.

Průzkum: Polovina Slováků nechce Matoviče

Slovenská vláda by měla podat demisi podle názoru 53 procent respondentů. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který pro Rozhlas a televizi Slovenska (RTVS) uskutečnila agentura Median SK od 22. do 27. ledna na reprezentativním vzorku 1 008 lidí.

Nejdůvěryhodnější politickou osobností na Slovensku se stala prezidentka Zuzana Čaputová. Důvěřuje jí až 70 % Slováků, kteří v průzkumu agentury MEDIAN odpověděli „zcela důvěřuji“ nebo „spíše důvěřuji“.

Na druhém místě se z koaličních a opozičních politiků umístili na stejné příčce ministr hospodářství Richard Sulík (SaS) a poslanec Peter Pellegrini (Hlas-SD). Oběma důvěřuje 39 % dotázaných, zároveň však nedůvěřuje 56 % z daného vzorku.

V těsné blízkosti za nimi je ministr zdravotnictví Marek Krajčí (OĽaNO) a ministr školství Branislav Gröhling (SaS) s důvěrou 38 %. Hned za nimi se umístila ministryně Veronika Remišová a Marie Kolíková. Premiérovi Igoru Matovičovi (OĽaNO) věří jen 27 % respondentů a předsedovi NR SR Borisi Kollárovi (Jsme rodina) 21 %.