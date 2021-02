Slováci jsou v šoku. Matovič se pokusil pobavit lidi svým novým účesem, jenže je slovy urazil

Vzhledem k tomu, že kadeřnictví jsou v zemi kvůli pandemii zavřená, předseda slovenské vlády musel hledat způsob, jak problém nedostatku služeb vyřešit.

Ukázalo se, že se Matovič na návštěvu k Macronovi připravoval nejen se svými poradci, ale i s dcerkou Klárkou.

„Takto vypadá hrdý taťka, který se večer nechal ostříhat od své 11leté dcerky Klárky… nůžkami na papír,” napsal na sociální síti.

Slovenský premiér nezapomněl dodat ani štiplavý odkaz pro ty, kterým se to nelíbí:

„Vím, že je to bláznivé a spousta múdrosráčů bude mít zase důvod mě hejtovat,” uvedl.

Matovič tvrdí, že největším potěšením pro něho byla radost Klárky.

„Emmanuel to dnes také jistě pochopí, protože je normální. A jinak - všichni v letadle říkají, že jako ze salonu,“ dodal pikantnosti vysoce postavený slovenský politik.

Další problémy už nejsou?

Pod statusem Matoviče se objevilo obrovské množství komentářů. Lidé premiérův styl vyjádření neocenili.

„Klárka je šikovná. Ale na tom to nic nemění, že Vy jako premiér byste měl změnit rétoriku, což tak namísto múdrosráčů napsat inteligentně lidé, kteří nesouhlasí se mnou nebo kteří mi protiřečí, nebo trochu ironicky, ti kteří si myslí, že jsou dokonalí. Ale Vy napíšete, že Emmanuel to dnes jistě pochopí, neboť je normální, a my ostatní nejmenovaní jsme podle tohoto výroku nenormální. Vám chybí přinejmenším empatie vůči vlastním občanům, a nezapomínejte, jste zaměstnancem lidí žijících na SR, takže my, lidé, Vás můžeme navzdory neustálému nouzovému stavu odvolat, a kdybyste měl trochu rozumu, po těch zveřejněných chybných grafech byste měl odvolat lidi kolem sebe a uvažovat o podání demise,” poznamenala Kačena Gyeráková.

„Co jsme? Mudrosráči? Všude Vás už berou jako diktátora s nesprávnými názory. Ještě jednou se podívejte, co jste tu nechali, jakou pohromu. Vy nevypadáte jako ze salónu, ale jako vyzáblý pudlík,” okomentovala Monika Dvorská.

Jiní adresovali premiérovi další obvinění.

„Já byla včera v bance, chtěla jsem refinancovat hypotéku, poslali mě do p ..., jsem prý v úvěrovém registru, neboť jsem měla odklad splátek !!!! Oklamali jste nás! Kromě toho, že mi máma zemřela na covid, tak jsem přišla o polovičku mzdy, když jsem doma, z čeho to mám platit? Koho zajímají vaše vlasy? Vy vůbec tušíte, v jakých situacích jsou Slováci?” dotazuje se Marie Novotná.

Další připomněli faux pas Matoviče loni v Bruselu a už se těší na pokračování.

„One time a next time už zlidověly… Nyní se těším na ty perličky z francouzštiny… Ať se pobavím. Neboť z dosavadních vystoupení se mi chce více blít, než smát…” vyslovila se Jana Karlova.

Padly i lakonické komentáře, ale stejně obsahové.

„Šťastnou cestu. Při návratu domů, pevné nervy,” varovala Zuzana Freyerová.

„Důležité je, co má člověk v hlavě, ne na hlavě,” podotkl Martin Bizoň.

Faux pas s kravatou

Loni v červnu Matovič zveřejnil na Facebooku příspěvek, který je věnovaný setkání s chorvatským velvyslancem Aleksandarem Heinou. Neomezil se pouhými slovy a dodal i fotografii. Sotva by mohl vědět dopředu, že tím bude k smíchu sledujících.

Matovič uvedl, že velvyslanec Chorvatska Aleksandar Heina mu na závěr setkání daroval stejnou kravatu, jako měl na sobě on.

„Mimo jiné jsem se dozvěděl, že kravata je chorvatský vynález, který začali chorvatské děvy vázat svým Junákům během třicetileté války v 17. století, když šli sloužit do francouzské armády. Francouzi říkají Chorvatům Croates... a z toho byl již kousek ke Cravat,“ napsal předseda slovenské vlády.

Lidé tuto zprávu a zveřejněnou fotografii obou pánů vzali jinak, než by premiér mohl očekávat. Vesměs zaznělo zklamání, že Matovič nemá představu o dress code, který by měla osoba v takové funkci dodržet.

„Škoda, že vám k té kravatě nevysvětlil, co je to dress code ve funkci premiéra a kdy se nosí v této funkci takové slimky, jaké jste na něj vytasil,“ uvedl Rastislav Komorovský.

Další komentující přišli s ještě ostřejší kritikou.

„Na takové setkání přijít v riflích dokáže jen totální hlupák. Už běžný človíček z venkova ví, že na určité akce musí přijít v obleku...Ale co můžeme očekávat od neandrtálců... Jen ostudu,“ napsal Stefan Razim.