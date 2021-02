Hnutí Hlas požaduje konání předčasných voleb. „Přišel čas vyhovět občanům této země,“ tvrdí Pellegrini

„Neříkáme to jenom my, ale i lidé. Podle 60 procent obyvatel Igor Matovič nezvládá boj s pandemií, více než 50 procent lidí by přivítalo referendum o nové vládě. Všechny vlády na světě bojují s pandemií, ale to, co se děje u nás, se vymyká tomu, co se děje ve světě. Proto jsme se rozhodli, že přišel čas vyhovět lidem této země,“ napsal předseda Hlasu.

Pellegrini je spokojen, že se petiční výbor dohodl na přesném znění petice a zveřejnit ji tak, aby byla dostupná pro všechny občany. „Hlas se k tomuto sběru podpisů hlásí a bude se podílet na sběru podpisů. Petici bude možné doručit do centrál politických stran, případně poštou. Jsem přesvědčen, že se podaří získat 350 tisíc podpisů, aby byla tato petice úspěšná,“ dodal Pellegrini.

Noční akce Hlasu

V nočních hodinách, konkrétně v půl druhé ráno, byly před Úřadem vlády zapáleny svíčky ve tvaru číslice 5 000. Akci má na svědomí hnutí Hlas. Poslanec Erik Tomáš se zmínil, že strana chce takovým způsobem vrátit premiérovi akci před parlamentními volbami.

Tehdy před budovou vlády, kterou řídil Peter Pellegrini, Igor Matovič zapálil 5 tisíc svíček, aby upozornil na úmrtí, kterým bylo možné zabránit.

Nočního zapalování svíček se však neúčastnil předseda hnutí a bývalý premiér Peter Pellegrini. Erik Tomáš řekl, že Pellegrini vystoupí v pátek se zásadním vyhlášením, které se bude týkat snahy o vyhlášení referenda. Zmiňme, že Hlas si vybral pro uskutečnění akce čas, kdy neplatí zákaz vycházení.