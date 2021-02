Na Slovensku prodloužili nouzový stav. Bude trvat dalších 40 dní

Nouzový stav se na Slovensku od pondělí 8. února prodlouží o dalších 40 dní. Vláda o tom rozhodla na svém pátečním online jednání. Vyplývá to ze zveřejněného usnesení kabinetu. Od pondělí se zároveň aktivuje tzv. covid automat.

Vláda využila možnosti, kterou jí dává novelizováný zákon o bezpečnosti státu v době války, válečného stavu, výjimečného stavu a nouzového stavu z konce minulého roku.

Zákon v nové podobě umožňuje kabinetu opakovaně prodlužovat nouzový stav, nejvíce o 40 dní. Schválit to však musí rovněž parlament, nejpozději do 20 dnů ode dne účinnosti jeho prodloužení. Má to být „ústavní pojistka“ v rámci dělby moci a systému brzd a protivah v parlamentní republice.

Usnesením ze dne 31. prosince 2020 vláda omezila svobodu pohybu a pobytu do 24. ledna, po dalších úpravách jej prodloužila do neděle 7. února.

Potvrzení o negativním testu na onemocnění covid-19 se na Slovensku nebude vyžadovat od pondělí (8. 2.), ale od středy (10. 2.). Celé Slovensko je v černé fázi covid automatu, pokud však nějaký region bude v lepší fázi, periodicita testování nemusí být každých sedm dní, ale každých 14 či 21 dní. Na tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Marek Krajčí.

Krajčí rovněž sdělil, že prvními dávkami vakcíny od firmy AstraZeneca, které přijdou příští týden na Slovensko, se budou očkovat učitelé. Půjde zejména o ty, kteří vyučují prezenčně.

Potvrzení o negativním testu na onemocnění covid-19 už lidé nebudou potřebovat na cestu do přírody v rámci okresu. Povolené budou cesty do přírody i do jiných okresů, ovšem zde se už budou muset umět lidé prokázat testem s negativním výsledkem.

Situace v zemi

Na Slovensku za uplynulý den přibylo 2 630 pozitivně testovaných lidí formou RT-PCR testů a 2 979 pozitivně testovaných antigenními testy. Je to 23,31 % z 11 282 ukončených RT-PCR vyšetření a 3,19 % z 93 385 antigenních testů.

Celkový počet očkovaných osob první dávkou vakcíny je 168 395, za předchozí den přibylo 8 058 očkovaných. Druhou dávku vakcíny již dostalo 22 932 lidí, uplynulý den to bylo 4 827 osob.

Celkový počet ukončených laboratorních PCR testů je doposud 1 811 065, přičemž takto bylo pozitivně testovaných 259 533 osob. Celkový počet provedených antigenních testů činí doposud 6 270 919, z čehož bylo pozitivně testovaných 201 708 osob.