Na Slovensku platí nová pravidla zákazu vycházení. Zároveň začíná covid automat

Na uplatnění některých výjimek ze zákazu vycházení je na Slovensku nutný negativní výsledek PCR nebo antigenního testu na covid-19, který nesmí být starší sedmi dnů. Test nadále nepotřebují osoby, které mají potvrzení o prodělání koronaviru, které není starší než tři měsíce. Testy nepotřebují ani lidé očkovaní dvěma dávkami, zároveň od druhé dávky očkování musí uběhnout 14 dnů, a také osoby, kterým zdravotní stav nebo zdravotní kontraindikace neumožňuje vykonání testu.

Žáci mateřských škol, prvního stupně základních škol a žáci speciálních škol a školních zařízení negativní test nepotřebují, zároveň ho však musí mít jeden ze zákonných zástupců žijících ve společné domácnosti.

Zaměstnanci a podnikatelé v okresech, které covid automat zařadil do 3. a 4. stupně varování, kteří nemohou pracovat z domova, se musí prokazovat negativním testem, který nesmí být starší než sedm dnů. Toto nařízení platí od 10. února. V okresech ve 2. stupni je od 15. února nutný test maximálně 14 dnů starý, v 1. stupni může být test starý 21 dnů.

Výjimky s negativním testem starým maximálně sedm dnů na cesty:

- do zaměstnání pro pracovníky škol a školních zařízení;

- do čistírny oděvů, na nákup novin a časopisů, do oční optiky, do banky, pojišťovny, knihkupectví, servisu kol, servisu motorových vozidel, na poštu, na cestu na technickou kontrolu vozidel, na sběrná místa pro příjem žádostí na vydání tachografických karet, do zahrádkářství, opravny obuvi a servisu komunikační techniky;

- na hromadné akce, které povolil Úřad veřejného zdravotnictví SR, a cestu zpět;

- na výdejní místo internetových obchodů, cestu na výdejní místo jiných obchodů a cestu zpět;

- do zahraničí a cestu zpět při návratu ze zahraničí a cestu zpět;

- žáka a posluchače od druhého stupně základní školy a školního zařízení a jejich doprovod;

- na orgán veřejné moci na účely vykonání úkonu, který nemůže být vykonán zasláním zásilky nebo prostředky dálkové komunikace;

- osoby na účel vykonání pracovního pohovoru, výběrového řízení, přijímacího řízení nebo uzavření pracovní smlouvy nebo jiné podobné smlouvy a cestu zpět;

- osoby na nejbližší sběrný dvůr a cestu zpět;

- na účel pobytu v přírodě, včetně individuálního sportování, a cestu zpět.

Testy navíc nepotřebují osoby mladší 15 let a starší 65 let, těžce zdravotně postižené osoby, které se pohybují pomocí invalidního vozíku, nebo osoby, kterým bylo diagnostikováno středně těžké nebo těžké mentální postižení a také osoby se závažnou poruchou autistického spektra.

Bez testu je možné uplatnit výjimku na cestu:

- v nevyhnutelném rozsahu za účelem obstarání životních potřeb do nejbližší maloobchodní prodejny nebo podobného místa od místa bydliště a zpět;

- do zdravotnického zařízení za účelem neodkladné zdravotní péče, preventivní prohlídky nebo plánované zdravotní péče, včetně doprovodu blízké osoby nebo příbuzného;

- v nevyhnutelném rozsahu za účelem přístupu k lékařské péči poskytované držiteli povolení na poskytování lékařské péče a cestu zpět;

- na RT-PCR test nebo do mobilního odběrového místa na antigenní test na nemoc covid-19 a cestu zpět, cestu na očkování proti nemoci covid-19 a cestu zpět;

- pohřeb blízké osoby, uzavření manželství, křtiny a cestu zpět;

- za účelem péče o blízkou osobu nebo příbuzného, který je na takovou péči odkázaný, a cestu zpět;

- se psem nebo kočkou do vzdálenosti 1 000 metrů od bydliště, cestu za účelem péče o hospodářská zvířata nebo cestu s cílem poskytnutí veterinářské péče a cestu zpět;

- dítěte do a ze zařízení péče o děti do tří let;

- rodiče, jiné oprávněné osoby a cestu dítěte realizovanou v souvislosti s rozhodnutím soudu ve věci styku rodiče (případně jiné oprávněné osoby) s dítětem, ve věci střídavé osobní péče nebo cestu realizovanou za účelem setkání se s dítětem po dohodě rodičů a cestou zpět;

- dítěte a jeho doprovázející osoby k rodiči nebo osobě, která má právo styku s dítětem, a cestu zpět;

- osobu při zajištění a přesunu do zařízení sociálních služeb a sociální pomoci a cestu zpět;

- zdravotní procházku osoby starší 65 let nebo těžce zdravotně postižené osoby, která se pohybuje pomocí invalidního vozíčku, nebo osoby, které zdravotní stav nebo zdravotní kontraindikace neumožňuje vykonání testu na nemoc covid-19, osoby, které bylo diagnostikováno středně těžké nebo těžké mentální postižení nebo osoby se závažnou poruchou autistického spektra, do vzdálenosti 1 000 metrů od bydliště, přičemž tuto vycházku osoba provádí samostatně nebo se členem společné domácnosti;

- na dostavení se před orgán činný v trestním řízení v souvislosti s úkonem v trestním řízení a cestu zpět;

- na přelíčení, hlavní přelíčení nebo veřejné jednání;

- osoby s dítětem do šesti let do vzdálenosti 1 000 metrů od bydliště a cestu zpět;

- za účelem pobytu v přírodě, včetně individuálního sportování, v rámci okresu a cesty zpět.