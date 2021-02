Matovič má zase na krajíčku: Dnes jsem vděčným ztělesněním utrpení lidí já

Ani premiérům nejsou cizí lidské city a občas je musí projevit i na veřejnosti. Slovenský ministerský předseda si za dobu svého působení ve vládě nejednou ulevil na svém Facebooku. Naposledy tomu bylo v předvečer pondělního jednání o vakcínách. Podle Matoviče ať dělá cokoli, lidé si vždy najdou důvod ho kritizovat.

„Když vedu jednání vlády o opatřeních v souvislosti s covidem-19, je to špatně. Když nevedu opatření vlády v souvislosti s covidem-19, je to špatně. Máš čepici, je to špatně. Nemáš čepici, je to špatně... kdo chce psa bít, hůl si najde... a dnes je evidentně populární, že psem jsem já,“ napsal Matovič v neděli večer.

Podle něj se s tím nedá nic dělat. Mohou za to blíže neupřesnění „proroci“, kteří ukazují lidem na „toho správného psa“. Varuje, že tito proroci mohou získat moc.

„Někdy jsou psi jednotlivci, jindy celé národy... a lidé v touze ztělesnit příčinu svého strádání rádi uvěří. Proroci pak často moc získají a pokoří lidi, kteří jim uvěřili,“ běduje slovenský premiér.

Nyní hněv lidí v souvislosti s pandemií koronaviru míří právě na Matoviče, byť za špatnou situaci mohou lidé, kteří nedodržovali vládní nařízení a vybízeli k tomu i ostatní občany.

„Dnes jsem vděčným ztělesněním utrpení lidí já. Ne ti, kteří lidi vůči opatřením vytrvale celou dobu štvali. A už vůbec ne ti, kteří sami nebyli ochotni ani ty nejzákladnější (opatření pozn. red.) respektovat a dodržovat. A tak se z pachatelů oběti staly a z těch, co jejich zdraví a životy chránili, pachatele udělali. Doba absurdní, která jednou skončí. Věřím,“ uzavřel svůj status Matovič.

V pondělí Matovič jednal o výrobě vakcín. Premiér to oznámil na svém Facebooku. O víkendu naznačil, že by se na území republiky mohly některé vakcíny vyrábět, a to včetně ruského Sputniku V.

Matovič pod tlakem

Podle posledního lednového průzkumu je až 71 % lidí nespokojeno s vládou a až 78 % lidí nedůvěřuje Matovičovi. Důvěru má pouze u 21 % lidí. Z vlády je nejlépe hodnocen ministr hospodářství Richard Sulík (SaS), kterému důvěřuje 37 % lidí. Právě se Sulíkem vede Matovič časté spory, především v souvislosti s plošným testováním.

„Je to politická akce. Snaží se využít pandemickou situaci a přísná opatření, která častokrát nejsou příjemná pro obyvatele,“ řekl šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš.

Matoviče kritizuje i opozice. Nyní v zemi probíhá sběr podpisů k vypsání referenda o předčasných volbách . Tuto iniciativu podporují i bývalí premiéři Peter Pellegrini (Hlas-SD) a Robert Fico (Směr-SD), kteří byli během minulých voleb v jedné partaji. Naopak OĽaNO tuto iniciativu tvrdě kritizuje.

K vypsání referenda je nutné získat podpisy alespoň 350 tisíc lidí. Pro platnost samotného plebiscitu je podle ústavy nezbytné, aby se ho zúčastnila většina oprávněných voličů.

Během neděle na Slovensku přibylo 757 případů nákazy koronavirem a 72 úmrtí. Celkem covid-19 nyní prodělává 18 381 lidí. 5 271 osob nemoci podlehlo. V posledních dnech roste i počet hospitalizovaných. V nemocnicích je nyní 3 604 pacientů s potvrzeným covidem-19 nebo s podezřením na nemoc.