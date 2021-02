Francouzská média „udělala z Matoviče úplného troubu“. Takovou ostudu ještě Slovensko nezažilo, zuří Blaha

Premiér ve skutečnosti neměl důvod se chlubit na sociálních sítích svým rozhovorem pro francouzské noviny, protože podle Blahy „z něj novináři udělali úplného troubu“.

„A co je ještě horší - on na Slovensko nadával jako kompletní ubožák,“ rozčiluje se poslanec Směru.

Poukázal dále, že v rozhovoru je Matovič popsán jako „neschopný vládnout“, „nezkušený“, „zmatený“, premiér je ale na tento rozhovor stále hrdý.

Stejně jako mnoho komentátorů před ním Blaha odsoudil praní na veřejnosti špinavého prádla, a to útoky Matoviče na svého koaličního partnera. Připomeňme, že premiér obvinil ministra hospodářství Richarda Sulíka, který podle něj selhal při nákupu testů na druhé plošné testování.

„Matovič v přímém přenosu udělal ze sebe a Sulíka ‚Pata a Mata střední Evropy‘. Takovou ostudu ještě Slovensko nezažilo. Francouzi se chytají za hlavu, co to ten moula se směšným účesem plácá o vlastní vládě,“ napsal.

Blaha má obavy, že po takovém rozhovoru budou mít Francouzi dojem, že Slovensko je „banánová země, kde se premiér chodí vyplakávat do zahraničí, útočit v zahraniční tisku na koaličních partnery a kydat na vlastní stát“. A to Blahovi připomnělo chování bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisky, který už jednou označil Slovensko za „mafiánský stát“, a přesně stejný pojem zopakoval i současný premiér, když novinářům řekl, že „Slovensko ovládl mafiánský drak“.

Podle Blahy premiér využil nevhodný slovní obrat, který mohou evropští partneři zkresleně vnímat, což Slovensku vytváří antireklamu.

„Jen si představte, co si asi tak pomyslí běžný Francouz. Když vlastní premiér mluví o svém státě, že je ovládnut mafií, tak to nikdo nechápe jako nějakou milou politickou hyperbolu od opozičního křiklouna. Celkem logicky - pod státem, který ovládá mafie, si oni představí gangsterské Chicago za Al Caponeho nebo mafiánskou Sicílii v 80. letech. Hromadné vraždění, gangy a drogy. Toto si představí,“ popisuje a dodává, že od nynějška noha francouzského turisty nevstoupí na Slovensko, půjde raději do rumunské Transylvánie, protože bude mít za to, že je to tam bezpečnější.

A mnoho evropských zemí, jako je Itálie a Francie, mají skutečné problémy s kriminalitou a ovlivňování mafie, ale takové problémy jejich vůdci na mezinárodní úrovni obvykle neřeší, domnívá se Blaga.

„Francouzský prezident ani italský premiér nechodí po Evropě s tím, že Francie je no-go zóna či Itálie je stát ovládnut mafií. Jen Matovič může na své lidi takhle kašlat. A vlastně Kiska.“

Na konci svého příspěvku si Blaha vzpomněl na jednoho ze zakladatelů Československa, generála Milana Rastislava Štefánika, který působil ve Francii.

„Milan Rastislav Štefánik ve Francii vynakládal nadlidské úsilí, aby Slovensko získalo respekt a úctu, kterou si zaslouží. Vy jste celý jeho odkaz zahubili jednou návštěvou - styďte se, takto náš národ neponížil ještě nikdo v celých dějinách. Náš milovaný Štefánik se v hrobě obrací,“ uvádí Blaha na adresu Matoviče.