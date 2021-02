„Ona raději vyplakává nad osudem agenta CIA v Moskvě. Pravda je, že nedělá nic.“ Pro Čaputovou to bude těžké čtení

„Premiér kdysi svou stranu OĽaNO přirovnával k Hitlerově NSDAP - netušili jsme, že to myslí vážně. Výsledky mají zjevně srovnatelné,“ začal jmenovat hříchy premiéra Blaha.

Poslanec zdůraznil, že Matovič necítí odpovědnost.

„Když čísla rostly v prosinci, tak jsme celý leden poslouchali, že za to může Sulík. Přestože vládu vede Matovič,“ stojí v příspěvku poslance.

Autor statusu připomněl i další kolo plošného testování, po kterém čísla zase šla nahoru.

„Tentokrát jsou vinni odborníci, kteří nastavili COVID automat. A samozřejmě - Sulík - to už jde jakoby samo sebou,“ konstatuje Blaha.

V této souvislosti zdůraznil, že Slovensko, co se týče počtu úmrtí, je druhé na světě. Poznamenal, že když tu naposledy umírali lidé v takových počtech, byla tu válka, Slováci byli v horách a bojovali v národním povstání, zachraňovala je Rudá armáda a lidé bránili vlast před fašisty.

Co se týče počtu úmrtí, před sousední zemí je jen Portugalsko, které již požádalo o mezinárodní pomoc.

„A Matovič - nic. Dále si hoví na postu premiéra a šaškuje v Paříži,“ pokračuje ve své kritice Blaha.

Následně se poslanec zase odkazuje na minulost.

„Uplynulo více než 75 let od konce války a zase tu máme šílence, kteří lidi obírají o svobodu, kriminalizují opozici, nechávají Slováky umírat a ze všeho nejvíc nenávidí Rusko,“ poukázal Blaha na stoupence Matoviče.

Nakonec přišla řada na hlavu slovenského státu.

„Mě by jen zajímalo, co v takových tragických chvílích pro Slovensko dělá prezidentka Zuzana Čaputová. Od té doby, co jsem ji viděl s jehlou v rameni, ona ve vztahu k pandemii neudělala žádnou smysluplnou aktivitu,“ nešetřil Čaputovou Blaha.

Od politika tradičně zaznělo i doporučení adresované hlavě státu.

„Prezidentka má morální povinnost postavit se v těchto těžkých časech před národ a vyslat vládě jasný odkaz - odejděte. Igor Matovič historicky selhal. Jeho celoplošné testování přineslo na Slovensko smrt tisíců. Rozeštval celý národ a nechává lidi umírat. Musí okamžitě odstoupit,“ zdůraznil politik.

Blaha se domnívá, že právě tohle by mělo zaznít od prezidentky Čaputové. Podle jeho slov by měla podpořit občanské referendum a volání lidí po předčasných volbách. Právě to bude ten pravý projev demokracie, vyplývá ze statusu poslance.

„Ale ne, ona raději vysvěcuje svůj palác do barev běloruských fašistů, vyplakává se nad osudem agenta CIA v Moskvě a nechává se fotit vedle pohledného amerického laptopu s telefonem u ucha, jakože dělá nějakou velevýznamnou diplomacii. Pravda je, že nedělá nic. Nic pro Slováky! Nic pro oběti Matoviče!“ nešetřil prezidentku Blaha.