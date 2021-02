Zastřelil se bývalý příslušník SIS František Böhm, svědek proti policejním funkcionářům

Připomíná se, že František Böhm spolupracoval s mafiánskou skupinou nazvanou Takáčovci, ale na základě jeho svědectví se dostal do vazby například i speciální prokurátor Dušan Kováčik. František Böhm se podle informací slovenských Hospodářských novin zastřelil v obci Plavecký Štvrtok, kde jeho rodina vlastní rodinný dům.

Tragédie je o to větší, že Böhm měl postřelit i svou manželku. Bývalý příslušník SIS, kterého nedávno propustili z vazby, včera krátce po jedenácté hodině večer nejdříve krátkou kulovou zbraní postřelil svou manželku do hrudi a následně se střelil do hlavy.

Jako první o tom informoval portál Noviny.sk. Dramatu předcházela manželská hádka před synem. Böhma podle zjištění portálu Topky.sk našly přivolané složky policie a záchranářů mrtvého na místě činu v jeho domě v Plaveckém Štvrtku. Manželku ošetřili a převezli do nemocnice. Žena zůstala naživu.

František Böhm byl důležitým svědkem v kauzách Očistec či Jidáš. Sám se do rukou policie dostal loni na podzim po akci Boží mlýn, stejně jako bývalý ředitel Kriminálního úřadu finanční správy SR Ľudovít Makó.

V minulosti Böhm působil v SIS, později měl spolupracovat s gangem Takáčovci, kterým údajně donášel informace z bezpečnostních složek.

Böhm se po zadržení rozhodl s policií spolupracovat v pozici takzvaného kajícníka. I na základě jeho výpovědi NAKA následně zrealizovala akce, v rámci kterých skončili v jejích rukou bývalí funkcionáři bezpečnostních složek či bývalý speciální prokurátor Dušan Kováčik.

František Böhm svědčil i proti bývalému policejnímu prezidentovi Milanovi Lučanskému, který si na život sáhl 29. prosince v prešovské věznici.

Z usnesení o vznesení obvinění v kauze Jidáš vyplývá, že Böhm platil statisíce eur za to, že se mu orgány činné v trestním řízení nebudou věnovat.

Kromě bývalého příslušníka SIS o tom v usnesení o vznesení obvinění vypovídá i obviněný někdejší zástupce ředitele Útvaru zvláštních policejních činností Norbert Pakši. Právě ten v kauze vystupoval jako prostředník mezi Böhmem a Lučanským. Muž, který přišel do budovy policejního prezidia, aby vypovídal v kauze BOUŘKA, stál i za důvody vazby pro Lučanského. František Böhm vyšetřovatelům mimo jiné řekl, že Lučanský mu telefonoval po obvinění, když byl ještě na území Chorvatska. Podle výpovědi mu bývalý policejní prezident radil, aby se na Slovensko nevracel.

Média rovněž připomněla, že bývalého příslušníka SIS díky jeho spolupráci propustil začátkem loňského prosince prokurátor na svobodu.