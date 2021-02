Slovenský ministr zdravotnictví: Hledáme způsob, jak mít vakcínu Sputnik co nejdříve

Politik zdůraznil, že je o tuto vakcínu v jeho zemi velký zájem.

„Jednáme a snažíme se najít způsob, jak mít tuto vakcínu co nejdříve na Slovensku. Pak bychom se rozhodli, jak ji dáme k dispozici pro občany,“ podotkl šéf zdravotnického rezortu.

Ministr potvrdil, že ministerstvo zdravotnictví může vydat povolení i pro vakcínu, kterou ještě neschválila Evropská léková agentura (EMA), jakou je vakcína Sputnik.

Označil to však za jednu z hraničních možností, kterou zvažují.

Krajčí na brífinku v Žilině řekl, že zájem o vakcínu proti onemocnění covid-19 projevilo do sobotního dopoledne více než 16 tisíc učitelů. Krajčí to řekl po otevření velkokapacitního očkovacího centra v Žilině, kde začali očkovat pedagogy.

„Jde o pilotní projekt velkokapacitního očkovacího centra, kde Žilinský samosprávný kraj společně s městem za pomoci ambulantních lékařů začal dnes očkovat vakcínou od společnosti AstraZeneca naše učitele,“ přiblížil Krajčí.

Ministr zároveň vyzdvihl, že kraj s městem a lékaři dokázali očkovací centrum vytvořit ve velmi rychlé době poté, co zdravotníci zjistili, že na území Slovenska je ve velkém rozsahu rozšířena britská mutace nového koronaviru, která se intenzivně šíří právě mezi populací lidi ve středním věku a i dětí.

„Vzdělávání dětí, ačkoli je pandemická situace extrémně náročná, je jednou z priorit státu,“ zdůraznil Krajčí.

„Od společnosti AstraZeneca máme naskladněných 21 800 vakcín, další dávka byla v karanténě, nicméně nám bude uvolněna. Dobrou zprávou je, že budeme moci využít takové stejné množství i příští týden,“ ozřejmil dále šéf resortu zdravotnictví. Očkovat by se mělo přibližně 40 tisíc učitelů.

Žilinský kraj byl jedním z prvních krajů, kde se začaly vytvářet i testovací jednotky, připomněla předsedkyně kraje Erika Jurinová. Kromě Žiliny se podle ní učitelé v sobotu očkují i v Dolním Kubíně a Liptovském Mikuláši.

V očkovacím centru v Žilině by mělo vakcínu v sobotu dostat 570 učitelů nahlášených do systému. Snahou centra je, aby tam očkovali minimálně tisíc lidí denně.

Slovenský resort zdravotnictví předpokládá, že možná už od března by měl stát mít k dispozici více vakcín, než tomu bylo doposud, a to zejména od společnosti AstraZeneca, co ještě nemá potvrzeno.

„Vláda pracuje i na doobjednání dalších vakcín. Chceme mít připravený kvalitní plán, jak co nejrychleji očkovat populaci na Slovensku,“ konstatoval Krajčí.

Stát má v případě dostatku vakcín v plánu otevřít podobné velkokapacitní centra v každém krajském městě. Stát nadále pracuje i na zabezpečení vakcíny Sputnik.

Zájem o ruskou vakcínu nevylučuje ani Česká republika. Tento týden se epidemiolog a premiérův poradce Roman Prymula nechal slyšet, že by pro vakcínu z východu v Česku stačilo jen osvědčení tuzemských úřadů.

„Zatím je to skutečně na úrovni jednání, rozhodně nebylo rozhodnuto, že bychom tu vakcínu kupovali, ale chceme jednat,“ řekl epidemiolog na začátku měsíce.

Podle jeho slov se tak nyní vedou diskuze o tom, že by Česká republika mohla mít zájem o Sputnik V, aby v Česku doplnil již schválené vakcíny na evropské úrovni.