„Poslední dobou se děje příliš mnoho ‚náhod‘.“ Harabinovy otázky ohledně smrti Böhma se odrazily i na názoru veřejnosti

Policejní prezident Kovařík sice prohlásil, že by nebyl rád, kdyby se začaly šířit různé konspirace a spekulace, ale jelikož jde v krátké době po smrti Milana Lučanského a pokusu Moniky Jankovské o sebevraždu o další případ, tentokrát dokonané sebevraždy, otázek není málo.

Se svými dotazy přichází i bývalý předseda Nejvyššího soudu Štefan Harabin, který v minulosti zastával post ministra spravedlnosti.

„Sebevražda kajícníka Františka Böhma mě nutí jako soudce trestního úseku položit minimálně dvě otázky. Jaký mohl mít motiv k sebevraždě, když jako kajícník získal v trestním řízení proti němu zahájeném výrazný benefit v porovnání s ostatními, že byl propuštěn z vazby? Jak je možné, že měl zbraň, když po vznesení trestního obvinění musel odevzdat zbraň i legálně drženou?“ ptá se Harabin.

Jak se později ukázalo, policie Böhmovi po vznesení obvinění nezadržela legálně drženou zbraň, což je přímo neuvěřitelné.

„Policisté zřejmě udělali chybu, když mu ji při jeho zadržení a pak propuštění z vazby nezajistili. Böhma vyšetřovali jako člena zločinecké skupiny. V takovém případě bývá zajištění zbraní téměř automatické,“ píše například Denník N.

Harabin se svými dotazy pokračuje.

„Jestli se to stalo záměrně? Velmi mi to připomíná velké množství léků, které měla Jankovská v cele v rozporu s vazebními standardy ne na denní, ale dokonce až na týdenní bázi,“ uvedl právník.

Megačistka?

Situaci okomentoval i poslanec Národní rady SR Ľuboš Blaha.

„Už to ani není pořádný týden, když na Slovensku někdo z obviněných nespáchá sebevraždu. A my se tady máme tvářit, že všechno je all right, hlavně ‚nespekulujme‘ a nechme to celé na Matovičovi a Lipšicovi, vždyť kdo by jim nevěřil, zlatíčkům nestranným,“ vyjádřil se k incidentu Blaha.

Na sebevraždu Böhma a nejen na ni reagují početní sledující.

„Toto, co se tady děje, tu za žádné vlády, co jsme samostatný stát, ještě nebylo, co nás ještě čeká? Jsme nejhorší stát s nákazou a jsme jak mafiánský stát. Dokdy? Vždyť sem ani turisté nebudou jezdit na dovolenou, protože se budou bát, že se jim tu něco stane, už tu není bezpečně,“ napsala Vlasta Mrenicova.

„Poslední dobou se děje příliš mnoho ‚náhod‘,“ upozornil Ľubomír Liška.

„Ano, po vznesení obvinění musí osoba, která legálně vlastní zbraň, nebo zbraně, je předat. Hmm. Asi měl ještě další zbraně bez registrace,“ poznamenal Ivo Čurilla.

„Během necelých 2 měsíců 3 lidé. Tomu se říká megačistka,“ napsala Dagmar Zarembová.

„Jsem si jistý že Jankovská se sama nechtěla otrávit ... Matka dvou dětí…Nikdy..to byl pokus se jí zbavit,“ vyslovil předpoklad Vladimír Noga.

Dříve bylo informováno o tom, že bývalý příslušník SIS František Böhm, se zastřelil a měl postřelit i svou manželku.

V minulosti Böhm působil v SIS, později měl spolupracovat s gangem Takáčovci, kterým údajně donášel informace z bezpečnostních složek. Byl důležitým svědkem v kauzách Očistec či Jidáš. Sám se do rukou policie dostal loni na podzim po akci Boží mlýn, stejně jako bývalý ředitel Kriminálního úřadu finanční správy SR Ľudovít Makó.