Matovič se na sociální síti pochlubil splněným slibem. Slováci si však spíše přáli, aby premiérovi zablokovali Facebook

Předseda slovenské vlády Igor Matovič neustále používá svůj profil na Facebooku, aby informoval veřejnost o svých úspěších jako premiér. To, co se potom odehrává, už je však klasická situace.

„Tento veřejný slib jsem dal pár minut před půlnocí na silvestra ... a tak jsme všem - sestrám, sanitářům, lékařům, uklízečkám ... kteří pracují na covid odděleních, za leden vyplatili odměny navíc k jejich platům ve výši 13 milionů eur ... a určitě si je zaslouží... a bude to tak i v dalších měsících. Děkujeme za vaše obětování,“ napsal předseda slovenské vlády na svém profilu na sociální síti.

I tenhle krátký příspěvek stačil k tomu, aby se na autora nahrnula vlna kritiky.

„Nelze vám už vůbec věřit a nikdy se vám už nebude dát věřit, i kdyby se vám náhodou podařilo s boží pomocí něco napravit! I kdyby ... co z toho, když ve světě děláte hanbu, k tomu žádná pomoc a už ani žádný slib nepomůže! Já jsem byl váš volič a zklamal jste na plné čáře! Už nikdy vám nebudu moci důvěřovat, ani nevím jak, kdybyste se moc snažil! To se už ani nedá, abych vám někdy ještě důvěřoval! Už jak jsem psal, byl jsem váš volič. Podle statistik vám už nedůvěřují tři čtvrtiny národa. Za deset měsíců si to takto zkazit, ale vy jste expert a to jsme se snažili vám to nepokazit...“ neskrývá své zklamání Andrej Chovanec.

„Vy byste měl mít blok od FB, Slováci by byli o něco klidnější. Mimochodem zase kecáte do větru, ‚realita je trošku jiná‘,“ přišel s doporučením Viktor Pagáč.

„Zdravotníkům děkuji. Ale aby klesly počty nakažených, je potřeba zrušit plošné testování, po kterém se počty zvyšují. Je potřeba se chránit a je potřeba léčit nemocné,“ napsala Gabika Tomečková.

„Pane premiére, Vaše morální ‚kocovina‘ je už za všemi možnými hranicemi, zklamáváte mě čím dál tím víc, rok od vypuknutí pandemie až nyní zdravotnický či nezdravotnických personál z covidových oddělení dostane odměny, no bravo,“ uvedla Tamara Dvorská.

Někteří premiérovi připomněli, že existují i jiné skupiny lidí, kteří potřebují podporu.

„Zaslouží si, ano. Ale zaslouží si i ti ostatní, co se dennodenně tlačí hlava na hlavě ve fabrice, na pokladnách a i ti, co jsou zavření a nemají příjem kvůli Vašim nesmyslným opatřením,“ zdůraznil Frantisek Kollar.

O něco přece usiluje

Na začátku měsíce Matovič informoval o jednání, jehož hlavním tématem byla možnost výroby vakcíny na slovenském území. Podle něj budou hrát důležitou úlohu při konečném rozhodování slovenští dodavatelé. Slovenský resort zdravotnictví přitom uvedl, že se posuzuje možnost výroby vakcíny od společností Pfizer, Moderna anebo ruského Sputniku V.

V současné době, kdy se Evropa stále potýká s nedostatkem vakcíny, řada výrobců přípravků proti koronaviru pokračuje v jednáních ohledně zahájení výroby očkovacích látek na území evropských států.

Jednou z takových zemí je sousední země, kde vláda zvažuje možnost uzavření dohody o výrobě vakcíny na svém území.

Matovič oznámil, že Slovensko má zájem nejen o výrobu vakcíny, ale také o její distribuci v rámci celé Evropské unie.

„Další zajímavé jednání o výrobě vakcín na Slovensku je za námi. Těší mě zájem světových výrobců, ale pro finální úspěch se nyní budou muset pochlapit slovenští dodavatelé,“ informoval na svém facebookovém účtu slovenský premiér.