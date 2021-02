Igore, když si místo ochrany budu dělat po souloži testy, znamená to, že neotěhotním? Uživatelé se vysmáli Matovičovi

Matovič v neděli večer zveřejnil na svém Facebooku graf ukazující neúprosný růst počtu hospitalizovaných pacientů s koronavirem. Premiér ovšem upozornil na malý časový úsek v říjnu, kdy se růst zastavil. Tímto chtěl vyvrátit „zlomyslné bludy, že plošné testování na konci října nemělo žádný smysl“.

Není to poprvé, co Matovič obviňuje Sulíka z růstu pozitivních případů covidu-19. Premiér v prosinci v rozhovoru pro Rádio Expres označil předsedu SaS za idiota a řekl, že by si přál, aby do Vánoc z vládní funkce odešel. Dále ho obvinil , že kašle na staré a nemocné lidi, kteří jsou pro něj jenom čísla. Svého koaličního partnera kritizoval i během návštěvy Francie.