Speciální prokurátor v podmínce. Daniel Lipšic složil slib na Bratislavském hradě. Slováci netajili své pobouření

Slovenský advokát Daniel Lipšic dnes složil slavnostní slib do rukou předsedy NR SR Borise Kollára. Ve své nové funkci Lipšic vystřídal Dušana Kovačíka, který byl na podzim zatčen a obviněn z korupce. Jedním z jeho hlavních úkolů podle Lipšice bude návrat důvěry občanů ve svrchovanost zákona v republice.

Slovensko má nového speciálního prokurátora. Stal se jim právník Daniel Lipšic, který dříve zastával post ministra spravedlnosti a ministra vnitra, působil také v Národní radě. Poslanci slovenského parlamentu již 5. února zvolili Lipšice do této funkce, pro kandidaturu slovenského advokáta celkem hlasovalo 79 členů Národní rady ze 117 přítomných zákonodárců.

Po složení slavnostního slibu do rukou předsedy Národní rady Borise Kollára na Bratislavském hradě Daniel Lipšic prohlásil, že bude usilovat o to, aby vrátil důvěru Slováků v to, že zákon v republice platí pro každého bez výjimek. Je přesvědčen, že speciální prokuratura má být klíčovou institucí pro odhalování nejtěžších zločinů, nevyloučil přitom, že její role a význam budou v této souvislosti posíleny.

„Vážím si důvěry, kterou jsem dostal od Národní rady. Jak jsem už víckrát říkal, jsem přesvědčený, že dnes se spravedlnost nachází na jakési křižovatce a je šance a naděje, že je možné poprvé za 30 let posunout trestní spravedlnost výrazně dopředu,” prohlásil Lipšic poté, co složil slib na Bratislavském hradě.

Připomeňme, že po Danielovi Lipšicovi po složení slibu začalo plynout sedmileté funkční období na jeho novém postu. V souladu s nynějším zákonem stejná osoba nemůže být opakovaně zvolená do tohoto úřadu.

Kontroverze kolem nového speciálního prokurátora

Zvolení do funkce speciálního prokurátora advokáta Lipšice vyvolalo nejednoznačnou reakci slovenské veřejnosti. Kladné hodnocení Lipšic dostal od nynější ministryně spravedlnosti Márie Kolikové, která vyjádřila jistotu, že nově zvolený speciální prokurátor bude i nadále bojovat s korupcí a organizovaným zločinem. Přiznala však, že bude muset přesvědčit veřejnost, že bude působit nezávisle. Důvodem nedůvěry ze strany některých občanů se totiž může stát politická minulost Lipšice, když byl ministrem a později poslancem. Například opoziční politik Ľuboš Blaha si je jistý, že Lipšic bude mít velmi blízko k současnému slovenskému premiérovi Igoru Matovičovi.

Uživatele na sociálních sítích znepokojuje nejen politická minulost nového speciálního prokurátora, ale i ta trestní. Jedná se totiž o tragický případ z roku 2016, kdy měl Lipšic srazit dvaasedmdesátiletého chodce, který následně zemřel. V důsledku tohoto incidentu Daniel Lipšic dostal tři roky podmíněného trestu a pětiletou zkušební dobu.

„Speciální prokurátor v podmínce. Ne, není to vtip, to je Slovensko,” píše uživatel David Presburger.

Mnohým se nelíbila ta skutečnost, že pro kandidáta na speciálního prokurátora neplatí stejné podmínky jako pro ostatní občany.

„Člověk, když chce jít to Tesca vykládat banány, tak musí mít čistý rejstřík trestů. Ale na speciálního prokurátora klidně i trestanec. Nonsens,” zuří Michal Matejny.