Specializovaný trestní soud SR propustil Moniku Jankovskou z vazby

Soud mimo jiné obviněné uložil i povinnost oznámit policistovi, prokurátorovi nebo soudu každou změnu místa pobytu, stejně jako jí uložil jiné povinnosti a omezení a nařídil kontrolu obviněné technickými prostředky, konkrétně zařízením k určení polohy, přiblížila mluvčí soudu Katarína Kudjáková.

„Soudce zamítl návrh prokurátorky na prodloužení lhůty trvání vazby. Zároveň rozhodl tak, že ji propustil z vazby na svobodu, přičemž nahradil vazbu přiměřenými povinnostmi a omezeními, zároveň (nařídil, pozn. red.) dohled probačního úředníka a rovněž nařídil kontrolu technickými zařízeními, lidově řečeno - náramek,“ uvedl po jednání obhájce Peter Erdös.

Rozhodnutí soudu však prozatím není pravomocné. „Potřebujeme se blíže seznámit s tímto rozhodnutím. Dokud nebude toto rozhodnutí pravomocné, nebudu to víc blíže komentovat,“ doplnil Erdös s tím, že v ústním odůvodnění soudce psychický stav Jankovské nebyl definován jako důvod pro takové rozhodnutí.

Erdös pro TV JOJ přiblížil, že o neúčasti jeho klientky na rozhodování o prodloužení vazby už informoval soudce pro přípravné řízení i z důvodu, aby nebyla zajišťována eskortní skupina SVJS na převoz z trenčínské věznice. Prokurátor Úřadu speciální prokuratury (ÚSP) žádá o prodloužení vazebního stíhání a trvá na důvodech vazby.

„Moje klientka se nezúčastní dnešního výslechu kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Rozhodování se uskuteční za její nepřítomnosti,“ uvedl obhájce Peter Erdös.

Jankovská podle něj v tuto chvíli není schopná žádného výslechu před soudcem, ani orgány činnými v trestním řízení. Vysvětluje to svým špatným psychickým stavem, zejména s ohledem na její pokus o sebevraždu, k němuž došlo na konci ledna.

Monika Jankovská by měla být ve vazbě do 11. března. Ve vazbě je od loňské březnové akce Národní kriminální agentury (NAKA) pod názvem Bouře. Příslušníci NAKA tehdy zadrželi 13 soudců, přičemž padla obvinění z korupce, zasahování do nezávislosti soudu a maření spravedlnosti. Další obvinění Monice Jankovské přibyly po loňské říjnové akci Vichřice. Od září 2020 je obviněna i v kauze převzetí trenčínského baru Fatima.

Dotyčná se přiznala ke korupci, ale kromě toho vypovídá i o jiné trestné činnosti dalších osob, o které má nějaké informace. Po jedné z takových výpovědí v případě korupce Národní kriminální agentura (NAKA) obvinila bývalého ministra životního prostředí a hospodářství Petra Žigu (Hlas-SD). Jde o spor související s elektrárnou Gabčíkovo.

Specializovaný soud však, na rozdíl od Jankovské, prodloužil vazbu bývalému soudci Richardu Molnarovi, a to do poloviny června.