Není čas na geopolitickou svatou válku. Vláda má jednat o dodávkách vakcíny Sputnik V, prohlásil Matovič

V úterý Matovič na svém Facebooku shrnul dojmy ze zasedání Pandemické komise. Podle něj přítomní odborníci podporují začátek vyjednávání o dodávkách ruské vakcíny Sputnik V. Příčinou je zpoždění dodávek od výrobců, se kterými Evropská unie uzavřela smlouvy. Proti tomuto názoru však stojí někteří politikové, kteří podle Matoviče odmítají Sputnik V z politických důvodů.

„Už několik hodin probíhá na Pandemické komisi velmi zajímavá debata. Všichni špičkoví slovenští odborníci na infektologii, imunologii a epidemiologii přišli na zasedání komise se stanoviskem, že vzhledem k katastrofálnímu zpoždění dodávek v EU registrovaných vakcín... je namístě, aby vláda začala jednat s ruskou stranou o dodávce vakcín Sputnik V... a někteří politici a političky tu už hodinu vedou vůči tomuto názoru odborníků doslova geopolitickou ‚svatou‘ válku,“ napsal Matovič na Facebook.

Podle něj má ruská vakcína skvělou účinnost, a lidé by měli proto dostat možnost se jí dobrovolně naočkovat. Politika nemá mít přednost před lidskými životy.

„Povýšit politiku nad zdraví a životy lidí, je hluboko pod úroveň mého vkusu. Sputnik V je vakcína s vynikající účinností a v situaci, v níž se nacházíme, by se jí dobrovolně daly očkovat miliony lidí na Slovensku,“ dodal slovenský premiér.

Podle informací portálu Aktuality.sk proti nákupu vakcíny Sputnik V je pouze předsednická koaliční strany Za lidi, místopředsedkyně vlády, Veronika Remišová. Politička údajně řekla, že ruská vakcína je „geopolitická zbraň“ Moskvy. Podle ní je nezbytné, aby vakcínu nejprve schválila Evropská léková agentura.

O otázce nákupu ruské vakcíny v pondělí večer diskutovali i předsedové vládních stran v koaliční radě.

Podle serveru Aktuailty.sk Slovensku již nyní jedná o možnosti výroby vakcíny Sputnik V na Slovensku. Podobná jednání probíhají i v otázce výroby vakcín Moderna a Pfizer.

Pro zahájení výroby vakcín na Slovensku je nutné nejprve získat potřebné povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv a certifikát o správné výrobní praxe. Proces může trvat až několik měsíců.

Sám slovenský premiér začátkem února v Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS) uvedl, že jednání o Sputniku V s ruskou stranou již probíhají.

Zájem o Sputnik V projevila i česká vláda. Zkušenosti s očkováním ruskou vakcínou byly předmětem diskuze českého premiéra Andreje Babiše (ANO) během jeho pracovní návštěvy Maďarska a Srbska. Nejprve ale musí dojít k jejímu schválení v EU.

„Nikdo nechce, aby se používala vakcína, o které nebudeme nic vědět. Určitě to musí schválit minimálně náš SÚKL nebo Evropská léková agentura (EMA), ale musíme mít data. A ta nemáme. V Srbsku a Maďarsku mají nějaká data, ale nejsou to data dostatečná. A to je i pro mě problém,“ řekl v televizi CNN Prima News Prymula.

V minulosti o využití Sputniku V kladně hovořil exministr zdravotnictví Roma Prymula. Později ale podotkl, že zatím chybí o ruské vakcíně spolehlivá data.

Vědecký časopis The Lancet dříve zveřejnil výsledky třetí fáze klinických testů vakcinační látky Sputnik V. Ty potvrdily její vysokou účinnost a bezpečnost. Sputnik V je bezpečný, účinný a poskytuje plnou ochranu proti závažným případům covidu-19. To je hlavní závěr publikace v časopise The Lancet. Třetí fáze klinického testování zabrala ruským imunologům několik měsíců a zapojilo se do ní 19 866 dobrovolníků. Její výsledky potvrdily, že vakcína je účinná na 91,6 %.