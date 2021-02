„Raději smrt než Putin!“ Blaha se vysmál Remišové, která označila vakcínu Sputnik V za „ruskou geopolitickou zbraň“

Na úterním jednání slovenské pandemické komise většina zúčastněných podpořila návrh na koupi ruské vakcíny Sputnik V. Ruská varianta přijde vhod kvůli zpoždění dodávek vakcín objednaných Evropskou unií. Nicméně ministryně pro investice, regionální rozvoj a informatizaci Veronika Remišová, která očkovací kampaň podporuje, byla jednou z mála, kdo se vyjádřil proti ruské vakcíně, kterou označila za „geopolitickou zbraň“.

„Bravo, Remišová se postarala o zázrak. Je to asi poprvé v dějinách galaxie, kdy Igora Matoviče někdo předčil v hlouposti,“ reagoval na její prohlášení Blaha na svém Facebooku. „Raději smrt než Putin – hrdě křičí Maňuška!“ dělá si legraci poslanec.

Podle něj je zcela absurdní, že politička, která se domnívá, že cestou k řešení pandemie je vakcinace obyvatelstva, odmítá vakcínu pouze kvůli jejímu původu a z politických důvodů. Nechá proto v ohrožení obyvatele země, než aby Slovákům pomohlo Rusko.

„Já jen, že tolik fanatismu a nenávisti snad v sobě nemají ani džihádisté z Islámského státu,“ glosuje dále Blaha, který se snaží představit, jak musí Remišová reagovat, když omylem zaslechne Labutí jezero od Čajkovského.

„Ale Remišovou nezajímají odborníci, ona přece vystudovala loutkoherectví, tak ji snad někdo nebude poučovat o medicíně…“ ironizuje dále Blaha.

Ačkoli Sputnik V podle odborníků patří mezi nejúčinnější vakcíny a v úterý prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala k tomu, aby vláda odborníky poslouchala, Remišová na ně nedá.

Paradox vidí i v tom, že pokud je ruská vakcína skutečně geopolitická zbraň, tak to musí platit i o vakcíně z USA či Británie.

„Jedno však Remišové musíme uznat: místopředsedkyně slovenské vlády je asi první vrcholový politik na světě, který potvrdil, že vakcína je zbraň,“ poznamenal opoziční poslanec. „Všechno jsou to biologické zbraně – Remišová dala za pravdu všem antivaxerům, gratulujeme,“ dodal.

„Baba tak silně nenávidí Rusko, že jim zruinovala celou očkovací kampaň. To nevymyslíš, to je naše milovaná Maňuška,“ poznamenal na závěr poslanec.

Sám Blaha ovšem není příznivcem vakcinační kampaně a kritizoval například i slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou, že se jí zúčastnila. Sám se očkovat nehodlá.

Remišová svůj postoj k vakcíně, který vyslovila na pandemické komisi, dále rozvedla na svém Facebooku. Očkování ruskou vakcínou označila za pokusy na Slovácích, neboť Sputnik V ještě nebyl schválen v jiných zemích. Podle ní se v Rusku očkuje velmi pomalým tempem, a to z důvodu, že Sputniku V nevěří ani vlastní obyvatelé.

„Lidé tam vakcíně tedy velmi nedůvěřují, a proto se snaží veřejné mínění změnit i využíváním vakcíny v jiných zemích,“ napsala Remišová.

Mezitím se slovenský premiér Igor Matovič (OĽaNO) domnívá, že by vláda měla vyjednat nákup ruské vakcíny. Oznámil to v úterý na svém Facebooku. Zdraví lidí by mělo být nadřazeno politice.

Vědecký časopis The Lancet dříve zveřejnil výsledky třetí fáze klinických testů vakcinační látky Sputnik V. Ty potvrdily její vysokou účinnost a bezpečnost. Sputnik V je bezpečný, účinný a poskytuje plnou ochranu proti závažným případům covidu-19. To je hlavní závěr publikace v časopise The Lancet. Třetí fáze klinického testování zabrala ruským imunologům několik měsíců a zapojilo se do ní 19 866 dobrovolníků. Její výsledky potvrdily, že vakcína je účinná na 91,6 %.