„Asi Vám a dalším protiruským jestřábům na životech nezáleží." Korčok promluvil o Sputniku V a dostal ledovou sprchu

Slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok se na Facebooku vyjádřil k ruské vakcíně Sputnik V, kterou prý neodmítá kvůli tomu, že je z Ruska. Vadí mu, že by se vakcína do států Evropské unie měla dostat bez schválení Evropské agentury pro léčivé přípravky. Uživatelé s Korčokem však nesouhlasí.

Ivan Korčok na sociální síti uvádí, že neodmítá vakcínu Sputnik V, ale má výhrady vůči tomu, že se má dostat do členských států bez schválení Evropské agentury pro léčivé přípravy. „Žádám Evropskou komisi, aby okamžitě vyzvala výrobce Sputniku k dodání potřebných podkladů na certifikaci jejich vakcíny,“ uvádí slovenský ministr zahraničí.

„Neodmítám Sputnik proto, že je to ruská vakcína. Mám však výhrady vůči tomu, že se má dostat do členských států bez schválení Evropské agentury pro léčivé přípravky. Jak totiž evropskou certifikaci prošli doteď všichni výrobci vakcín, nerozumím tomu, proč Sputnik stále nepožádal o schválení v EU. Právě toto je hlavní důvod, že je okolo Sputniku spoustu politiky a nejistoty,“ napsal Korčok.

Reakce uživatelů

S tímto názorem ministra Korčoka však řada uživatelů nesouhlasí. Obsáhle se k celé situaci vyjádřil Peter Novák.

„Jednoduchá odpověď pane Korčoku, protože Rusko předvídá, že EMA pod vlivem EU řekne, že je jejich vakcína nespolehlivá, což by ji na trhu poškodilo, a o to jde. Jestli země EU chtějí jejich vakcínu, tak si ji koupí, zkontrolují vlastními národními orgány a vakcínu použijí, protože jim záleží na životech vlastních občanů, ale vám a dalším protiruským jestřábům na životech nezáleží,“ napsal uživatel.

Marta Zimmermannova zase uvedla, že je nutné rychle zajistit lidem očkování a souhlasí s Korčokem, že teď nejsou důležité geopolitické nebo jiné důvody. „Hodně lidí je pro vakcínu Sputnik,“ uvedla.

Dušan Stolarik se ptá, proč se do toho míchají jiné státy, když je Slovensko svrchovanou zemí.

„Proč se do toho míchají jiné státy, když jsme svrchovaný stát. Co si doma uděláme, je nemusí trápit. Jsem proto, abychom občany očkovali ruskou vakcínou, ale bojím se, že než se rozhodnou, nebude koho očkovat,“ napsal.

Vědecký časopis The Lancet dříve zveřejnil výsledky třetí fáze klinických testů vakcinační látky Sputnik V. Ty potvrdily její vysokou účinnost a bezpečnost. Sputnik V je bezpečný, účinný a poskytuje plnou ochranu proti závažným případům covidu-19. To je hlavní závěr publikace v časopise The Lancet. Třetí fáze klinického testování zabrala ruským imunologům několik měsíců a zapojilo se do ní 19 866 dobrovolníků. Její výsledky potvrdily, že vakcína je účinná na 91,6 %.

Vakcíny proti covidu v EU

V současné době jsou na trhu EU autorizovány vakcíny společností Pfizer/BioNTech (nákup až 600 milionů dávek), Moderna (160 milionů dávek) a AstraZeneca (až 400 milionů dávek). Kromě toho Evropská komise uzavřela smlouvy na dodávky do EU vakcín se společnostmi Johnson&Johnson, Sanofi-GSK a CureVac. Tito výrobci nepodali dosud přihlášky na autorizaci svých přípravků na trhu EU, v nejbližší době se ale očekává přihláška od Johnson&Johnson.

Takže díky dohodám Evropské komise budou členské země EU moci získat přístup k více než 2,3 miliardám dávek vakcín proti koronaviru . V EU očekávají, že do konce léta bude v Evropě očkováno asi 70 % obyvatel. V posledních týdnech EU narazila na řadu problémů s dodávkami vakcín od společností Pfizer/BioNTech a AstraZeneca, které byly schváleny pro použití v unii. Pozdržení dodávek může zmařit ambiciózní plány Bruselu pro vakcinaci.