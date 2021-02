Slovenská vláda bude jednat o vakcíně Sputnik V

Svou podporou objednávky vakcíny Sputnik V se dříve netajil premiér Igor Matovič. Před jednáním vlády Krajniak uvedl, že by obyvatelé Slovenska měli mít možnost dobrovolně si vybrat, jakou vakcínu proti covidu-91 si nechají naočkovat. Za těchto okolností by mělo smysl, pokud by se Slovensko ucházelo i o ruskou vakcínu.

„Jsem pro to, abychom pomohli co nejvíce lidem a aby si, pokud je to možné, mohli vybrat, čím se nechají očkovat,“ uvedl Krajniak.

Krajniak zároveň připomněl, že odborníci pandemické komise se kladně vyjádřili k rozšíření očkování i o vakcínu Sputnik V. Zároveň poukázal na problémy s vakcínou AstraZeneca, u které se projevily vedlejší účinky. Někteří učitelé se jí údajně nechtějí očkovat.

„Pan ministr (školství Branislav, pozn. red.) Gröhling nás informoval, že mnozí nemají z tohoto důvodu zájem se očkovat vakcínou od AstraZeneca, ale daly by se očkovat Sputnikem,“ přiblížil.

Sulík trval na tom, aby vakcína byla prvně schválena evropskými nebo slovenskými úřady.

„Takže, pokud to má být na Slovensku uvedeno do oběhu, tak schválení buď Evropskou lékovou agenturou, nebo naším Státním ústavem pro kontrolu léčiv,“ řekl Sulík.

Ministr zemědělství Ján Mičovský (OĽaNO) je v tomto ohledu přesvědčený, že si země pořídí pouze tu vakcínu, která bude mít všechny certifikáty.

„Jak neodborník v této oblasti budu věřit, že se rozhodnou správně. Důležité je, abychom měli co nejvíce očkovaných lidí,“ řekl Mičovský.

Dříve se na zasedání pandemické komise proti nákupu Sputniku V vyjádřila ministryně investicí, regionálního rozvoje a informatizace Veronika Remišová (Za lidi).

Připomeňme, že o nákupu vakcín jednali ve středu i šéfové vlád Visegrádské skupiny (V4) v Krakově. Zúčastnění premiéři zkritizovali pomalý nákup objednaných vakcín v rámci EU a zmínili, že v otázce nákupu vakcín by politika neměla mít navrch před ochranou zdraví obyvatelstva.

„Ochrana zdraví a životů nemůže být spojována s geopolitkou, virus si nevybírá Západ nebo Východ (...) naší povinností je zajistit bezpečnou vakcínu bez ohledu na to, odkud pochází,“ prohlásil v Polsku Matovič.