„Jenom totální hlupák zopakuje stejnou chybu dvakrát.“ Chmelár se vyjádřil k zamítnutí nákupu ruské vakcíny

Slovenský politik a politolog Eduard Chmelár na svém facebookovém profilu zveřejnil příspěvek, v němž kritizuje hnutí Za lidi, které vetovalo nákup ruské vakcíny Sputnik V, a to nehledě na to, že by se na Slovensku používala až po jejím schválení Státním ústavem pro kontrolu léčiv.