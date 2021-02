Ruský fond přímých investic věří ve schválení vakcíny Sputnik V na Slovensku

Ruský fond přímých investic počítá s tím, že vakcína proti koronaviru Sputnik V bude na Slovensku schválena v nejbližší době. V sobotu to v rozhovoru pro televizní stanici Rossija 24 uvedl ředitel fondu Kirill Dmitrijev.

„Vidíme, že Maďarsko ji schválilo, věříme, že Slovensko a možná řada dalších států ji také v nejbližší době schválí,“ uvedl Dmitrijev v přenosu televizní stanice Rossija 24.

Ředitel fondu také oznámil, že „vidíme konstruktivní přístup od Rakouska, které by mohlo své podniky zaměstnat výrobou vakcíny jak pro vlastní účely, tak na export“.

„Aktivně nyní spolupracujeme s Německem a vidíme velkou podporu od Merkelové i od těch německých výrobců, se kterými jednáme,“ dodal Dmitrijev.

Připomněl, že ruská vakcína proti koronaviru Sputnik V byla k použití schválena ve 31 zemích, dohoda o výrobě vakcíny byla dosažena s 10 státy.

Na začátku února slovenský premiér Igor Matovič oznámil, že na Slovensku by mohla být zahájena výroba vakcíny a nevyloučil, že by to mohla být ruská vakcína Sputnik V.

Kromě toho se Dmitrijev dotkl tématu přidání složek vakcíny Sputnik V k vakcínám Moderna a Pfizer. Podle něj to pomůže efektivně bojovat s mutacemi koronaviru.

„Ano, určitě jsme připraveni pomoct,“ řekl Dmitrijev při odpovědi na otázku, jestli jsou vývojáři Sputniku V ochotni pomoci společnostem Moerna a Pfizer.

„Myslíme si, že přidání naší složky k vakcíně Pfizer a dalším pomůže k efektivnějšímu boji s mutacemi a beze sporu to ukazuje naši otevřenost všem farmaceutickým společnostem. Domníváme se, že pouze společně můžeme být skutečně nejefektivnější,“ uvedl Dmitrijev.

Výroba vakcíny Sputnik V na Slovensku

V diskuzním pořadu RTVS Sobotní dialogy předseda slovenské vlády nevyloučil, že by se na území Slovenska mohla vyrábět ruská vakcína Sputnik V.

Podle slov Igora Matoviče má ruská strana zájem o to, aby se vakcína vyráběla i v těch zemích, kam je distribuována. Geopolitické zájmy prý nechtějí stavět nad zdraví národů.

Předseda vlády Slovenska ovšem dodal, že mají probíhat jednání i o výrobě vakcín společností Pfizer a Moderna na území země.

V této souvislosti ale zdůraznil, že nechce s pozitivními zprávami spěchat, a proto oznámení těchto kroků zatím odkládá. Podle jeho slov v případě, že Slovensko bude očkovací látky vyrábět, tak si je nebude nechávat jen pro sebe, nýbrž je bude distribuovat i na území celé Evropské unie.