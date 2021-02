Slovensko si připomíná vraždu Kuciaka. Naď, Korčok a další politici se u této příležitosti vyjádřili

„Ján a Martina změnili Slovensko. Tito mladí lidé se stali symbolem boje proti korupci a zároveň výzvou k ochraně svobodné žurnalistiky. Nebáli se nastavit moci kritické zrcadlo a až do své tragické smrti neúnavně hledali pravdu,“ řekl šéf slovenské diplomacie.

Připomněl, že Slovenská republika jako člen Koalice pro svobodu médií se zavázala aktivně podporovat a chránit novináře a pracovníky sdělovacích prostředků.

Stranou nezůstal ani Jaroslav Naď, ministr obrany Slovenské republiky. Na své facebookové stránce zveřejnil příspěvek věnovaný právě tato tragédii.

„Dnes jsou to přesně tři roky, co si připomínáme chladnokrevnou vraždu Jána a Martiny. 21. únor 2018 navždy změnil naše vnímání. Od tohoto dne Slovensko přestalo akceptovat zneužívání moci, vysávání systému a drzé chvástání se kočičím zlatem. I když je celý svět ponořen do pandemie, věřím, že Slovensko cítí vůli a v konečném důsledku výsledek rozvázání rukou poctivým vyšetřovatelům a dalším orgánům, jejichž zájmy jsou nezaujaté a ve skutečnosti založené na spravedlnosti. Samozřejmě je to boj na dlouhé lokty, ale Ján a Martina budou navždy ti, jejichž láska, víra a ambice po hledání pravdy se v nás také našly a položily základy pro budování lepšího Slovenska,“ napsal.

Slovenská politička Natália Blahová také vyjádřila soustrast nad vraždou páru.

„Chybí všem blízkým a nic je nikdy nenahradí. Kvůli tomu, jak žili a proč zemřeli, na ně nesmíme nikdy zapomenout. Zemřeli, protože naši společnost zevnitř požírala rakovina korupce. Spravedlnost byla na prodej a slušní lidé na odstřel. Nesmíme dopustit, aby se to stalo znovu! Jsme povinni a jsme za to zodpovědní. Pamatujme!“ napsala.

Vražda novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky

Slovenský novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka Martina Kušnírová byli zavražděni v únoru 2018 ve svém domě v obci Veľká Mača nedaleko Trnavy. Policie za hlavní motiv vraždy označila novinářovu práci. Kuciak se zabýval podezřeními z údajných daňových podvodů, které se týkaly i lidí blízkých nejsilnější vládní straně Směr sociální demokracie.

Ján Kuciak je prvním zavražděným novinářem na Slovensku. Vzhledem k danému případu proběhly v zemi velké demonstrace. V souvislosti s politickou krizí odstoupilo nejprve několik vysoce postavených příznivců Roberta Fica zmíněných při vyšetřování vraždy Kuciaka, a poté také samotný premiér se souhlasem prezidenta Andreje Kisky.