Blaha se zamyslel nad dvojím metrem: Najednou přišel ruský Sputnik a už odevšad slyšíme, že vakcíny mohou být rizikové

Blaha ve svém příspěvku konstatuje, že jakákoliv kritická diskuse o rizicích protipandemických opatřeních začne tehdy, kdy něco učiní Ruská federace – do té doby se podle něj všichni tváříme tak, že je vše v pořádku.

„Vezměte si očkování. Dosud nikdo v médiích nemluvil o tom, že očkování může mít nežádoucí účinky, že nemůžeme dělat pokusy na Slovácích, že to může být biologická zbraň a podobně. Stačila vyřehtaná fotka s prezidentkou Čaputovou, jehla v rameni, nadpis Vakcína je úsměv a všichni jsme se těšili, jak nás milovaný americký Pfizer zachrání před ohavnosti. Jupí,“ neskrývá sarkasmus Blaha.

A Blaha vysvětluje, že je to přesně tak. Vysvětlil, že on osobně se nedá očkovat přesně kvůli tomu, že se obává vedlejších účinků vakcín a že nechce být pokusným králíkem.

„Směšné je jen to, že při americké vakcíně se tady všichni tvářili, že takové obavy mohou mít jen zlí konspirátoři a extremisté a najednou u ruské vakcíny, kterou navíc kladně zhodnotil britský vědecký časopis Lancet, je již z kritiky očkování hlavní proud - jak málo stačí,“ uvedl.

Dvojí metr u protestů

Poslanec vysvětlil, že stačilo vytáhnout nenávist vůči Rusku, která je silnější než všechna protipandemická opatření. A Blaha připomenul i protesty. Porovnal situaci na Slovensku a v Rusku.

„Totéž bylo při právě na protesty. Dokud se protestovalo na Slovensku, tak se posílala vodní děla, vláda z nás dělala opice, všichni jsme byli komunisté a fašisté a nevím, co ještě. A prý kvůli covidu nemáš žádná práva a máš pouze sedět v domácím vězení. Ale jakmile se protestovalo v Rusku, už bylo všechno naopak. Protestovat je lidské právo, Putin je monstrum, neboť to lidem zakazuje a nějaký covid... - ať žije svobodáááá!“ píše poslanec.

Zamyslel se i nad tím, jak otevřít na Slovensku svobodnou diskusi o rouškách. Pokud by začali Rusové vyrábět roušky a nedejbože by je chtěli dovézt na Slovensko, to by bylo povyku, přemýšlí Blaha.

Následně však Blaha uvedl, že chce říci pár slov i bez ironie: „Je zvrácené, že nenávist vůči Rusku diktuje politiku na Slovensku. Lidé umírají, lidé přicházejí o všechno, z lidí dělají opice. A Remišová - nebo pyšná princezna, jak ji její vlastní koalice nejnověji označuje - nemá nic lepšího na práci, než kritizovat ruský národ. Zvrácené,“ napsal.

V neposlední řadě uvedl, že je potřeba začít covid léčit a nejen počítat oběti. „Ne Sputnik je zbraň - to Matovičova vláda je zbraň. Která zabíjí a zabíjí,“ dodal.