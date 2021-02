Debaty o Sputniku V na Slovensku neutichají. Remišová trvá na svém postoji, Pellegrini mluví o divadle vlády

Stát je tu na to, aby zabezpečil, že vakcíny jsou účinné a bezpečné, a na to existují příslušné procesy. V diskusním pořadu TV Markíza Na tělo to deklarovala místopředsedkyně vlády a ministryně pro investice SR Veronika Remišová v souvislosti s vetováním nákupu ruské vakcíny Sputnik V.