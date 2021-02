Blaha kritizoval Matoviče kvůli jeho poznámkám o Sputniku V: Byla to jen nechutná hra od začátku

Premiér Slovenska Igor Matovič zveřejnil včera na své facebookové stránce zajímavý příspěvek pod názvem Pravda o Sputniku. Ve svém komentáři mezitím vyzval ministerstvo zdravotnictví, aby schválilo ruskou vakcínu co nejrychleji. Slovenský politik a poslanec Národní rady SR za stranu SMER-SD Ľuboš Blaha však zpochybnil upřímnost jeho záměrů.

Na začátku svého příspěvku Matovič píše o samotném registračním řízení, které, jak uvádí, slovenské státní úřady nepovažují za povinné v naléhavých případech.

„Ministerstvo zdravotnictví každoročně vydává tisíce povolení používat neregistrované léky, které zachrání zdraví a život mnoha lidí - a nikdo nikdy nepomyslel na to, že by to zpochybnil. Stejně tak by dnes MZ mohlo udělit povolení k používání Sputniku V,“ napsal.

Podle něho to ministerstvo zdravotnictví ale chtělo udělat přes rozhodnutí vlády, protože nechtěli dělat zbytečnou kampaň proti očkování (Sputnikem), a aby podrobili konečné použití vakcíny povolení ŠUKL nebo registraci EMA.

Matovič je však přesvědčený, že výrobce Sputniku V tyto hry určitě nebude hrát.

„Proč by měli mít 2 miliony vakcín někde na skladě, které mohou mezitím zachránit tisíce životů? Budou dány tam, kde mají zdravý rozum a nebudou dávat politiku před záchranu zdraví a životů v době pandemie“ okomentoval.

„Takže si to ujasněme - pokud někdo chce, abychom počkali, až to EMA zaregistruje, kdy bude veškerá kapacita výrobce beznadějně vyprodána do konce roku... Ve skutečnosti nechce žádný Sputnik V... Chce, abychom se i nadále spoléhali pouze na mimořádně opožděné dodávky očkovacích látek, které byly uzavřeny prostřednictvím společného zadávání veřejných zakázek EU,“ pokračoval premiér.

Na závěr svého textu poznamenal, že nelze zavírat oči před svobodou volby pro občany, když 300 000 lidí chce být očkováno ruskou vakcínou, i když ještě nebyla registrována.

„Opravdu je nám jedno, že 300 000 lidí, kteří se chtějí nechat očkovat pouze Sputnikem, může být očkováno? Proč nedovolíme lidem svobodně se rozhodnout, zda vakcína, kterou považují za bezpečnou v Maďarsku, San Marinu, Dubaji, Bahrajnu atd. mohou věřit?“ napsal.

Co na to Blaha?

Poslanec Národní rady SR za stranu SMER-SD Ľuboš Blaha nezůstal stranou. Zveřejnil "odhalující" komentář, který podrobně popisuje každou frázi napsanou premiérem. Svému příspěvku dal název: „A je vymalováno. Sputnik nebude.“

„Premiér Matovič právě poskytl další uplakaný status, vymluvil se - jak jinak - na Sulíka a řekl veřejnosti, že ruský dodavatel, který pro něj má na skladě dva miliony vakcín (no, věříme!), nemůže "hrát takové hry s námi". V překladu - nebude nic,“ píše Blaha.

Podle jeho slov, všechna historie s Matovičem a Sputnikem je fraška.

„Přesně jak jsme řekli. Celá ta věc byla jen Matovičova komedie. Marketing. Cirkusové představení, kterému nic nechybělo, klaun ovládl celou manež, vše zahltil svým smyšleným tématem, krásnou slovní akrobatickou prací a dokonce i Remišová se Sulíkem mu sloužili jako cirkusová zvířata,“ pokračoval.

Poslanec si je jistý, že vše, co se děje Sputniku na Slovensku kvůli vládě, má Slováky oklamat.

„Hraje si se Slováky jako s malými dětmi. Se Sputnikem to byla od začátku jen nechutná hra. Čtyři dny s plechovým ksichtem lhal do kamer, že zařídil dva miliony vakcín, jen aby odvrátil pozornost od skutečnosti, že každý den kvůli němu umírají stovky lidí,“ napsal.

A dodal také, že „kvůli jeho bláznivým hrám“ je Slovensko nejhorší na světě v boji proti covidu.

Podle jeho slov, jediným řešením je referendum.

„Zde je jediné řešení - referendum. A to se blíží. Stejně jako jejich konec. A vědí to dobře. Žádné další příběhy o Sputniku nepomohou - nic nepomůže. Zničili, co mohli a skončí velmi špatně,“ uzavřel Blaha.