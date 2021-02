Slovensko potřebuje vakcínu nejvíc ze všech. Korčok tlačí na EU kvůli tragické situace v zemi

Uvedl to slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok po příchodu na zasedání Rady EU pro zahraniční věci.

Nejvíc potřebuje vakcínu právě Slovensko

Korčok upozornil, že Radu ministrů informuje o vážné, až tragické situaci na Slovensku v souvislosti s koronavirovou pandemií.

„Obrátím se na ně s žádostí, že pokud mají vakcínu, kterou v této chvíli nedokážou použít, aby nám ji poskytli. Byl by to dobrý znak a symbol spolupráce na úrovni EU,“ zdůraznil.

Šéf slovenské diplomacie dodal, že si uvědomuje, že i jiné evropské země mají nedostatek vakcín, ale upřesnil, že Slovensko, které momentálně zaznamenává nejvyšší úmrtnost na covid-19 na počet obyvatel, ji potřebuje nejvíce.

V souvislosti se vztahy Evropské unie a Spojených států Korčok přivítal možnost, že ministři zahraničí Unie se v Bruselu společně setkají s Tonym Blinkenem ještě předtím, než dojde k dvoustranným návštěvám mezi zeměmi EU a USA.

„Je to signál toho, že USA chtějí spolupracovat s EU jako s důležitým a strategickým partnerem,“ uvedl situaci.

Konfrontační kurz ve vztazích s Ruskem?

Na „opačném pólu“ jsou však podle něj vztahy Unie s Ruskou federací, což se v „plné nahotě“ ukázalo i během nedávné návštěvy šéfa diplomacie EU Josepa Borrella v Moskvě.

Korčok upozornil, že Borrell na Radě ministrů osobně poreferuje o své zkušenosti z moskevské návštěvy, a připomněl, že ruský postoj k EU není příliš pozitivní.

„Odmítám to, že by EU nasadila takový vysoký konfrontační kurz. Ty vztahy jsou zhoršené od roku 2014, ale bohužel se neumíme dostat ze sevření negativních zpráv, jak jsme to viděli v případě Alexeje Navalného,“ vzkázal Korčok.

Dodal, že od bruselských jednání očekává hloubkovou diskusi o vztazích EU s Ruskem, jakož i odpověď na to, co se v Rusku v souvislosti s opozičním politikem Alexejem Navalného událo.

Matovič o ruské vakcíně

Dříve premiér Slovenska Igor Matovič zveřejnil na své facebookové stránce příspěvek pod názvem Pravda o Sputniku. Ve svém komentáři mezitím vyzval ministerstvo zdravotnictví, aby schválilo ruskou vakcínu co nejrychleji.

Na začátku Matovič se vyslovil k samotnému registračnímu řízení, které, jak uvádí, slovenské státní úřady nepovažují za povinné v naléhavých případech.

„Ministerstvo zdravotnictví každoročně vydává tisíce povolení používat neregistrované léky, které zachrání zdraví a život mnoha lidí - a nikdo nikdy nepomyslel na to, že by to zpochybnil. Stejně tak by dnes MZ mohlo udělit povolení k používání Sputniku V,“ napsal.

Podle něho to ministerstvo zdravotnictví ale chtělo udělat přes rozhodnutí vlády, protože nechtěli dělat zbytečnou kampaň proti očkování (Sputnikem), a aby podrobili konečné použití vakcíny povolení ŠUKL nebo registraci EMA.

Matovič je však přesvědčený, že výrobce Sputniku V tyto hry určitě nebude hrát.

„Proč by měli mít 2 miliony vakcín někde na skladě, které mohou mezitím zachránit tisíce životů? Budou dány tam, kde mají zdravý rozum a nebudou dávat politiku před záchranu zdraví a životů v době pandemie“ okomentoval.

„Takže si to ujasněme - pokud někdo chce, abychom počkali, až to EMA zaregistruje, kdy bude veškerá kapacita výrobce beznadějně vyprodána do konce roku... Ve skutečnosti nechce žádný Sputnik V... Chce, abychom se i nadále spoléhali pouze na mimořádně opožděné dodávky očkovacích látek, které byly uzavřeny prostřednictvím společného zadávání veřejných zakázek EU,“ pokračoval premiér.

Na závěr svého textu poznamenal, že nelze zavírat oči před svobodou volby pro občany, když 300 000 lidí chce být očkováno ruskou vakcínou, i když ještě nebyla registrována.